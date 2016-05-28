Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabına gönderilen çıplak fotoğraflarla sergi açacak

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabına gönderilen çıplak fotoğraflarla sergi açmayı düşündüğünü söyledi. Cavadzade, "Kimliklerini de açıkça göstereceğim. Erkek cinselliğini bu şekilde sergilemekte bir sakınca görmüyorsa, kadın da bundan sanat üretmekte sakınca görmemeli" diye konuştu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Nesrin Cavadze'nin açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Bu yüksek hayat enerjisi erkeklerin size bakışını nasıl etkiliyor?

- Instagram’da özelden, mesajdan çıplak fotoğraflarını yolluyorlar. Başlarda çok üzülüyordum. Ama sonra aklıma dâhiyane bir fikir geldi. Şimdi hiçbirini silmiyorum, onlarla sergi açacağım. Kimliklerini de açıkça göstereceğim. Erkek cinselliğini bu şekilde sergilemekte bir sakınca görmüyorsa, kadın da bundan sanat üretmekte sakınca görmemeli.

Size dava açmazlar mı?

- Onların yaptıkları şey bir cinsel taciz. Dolayısıyla ben onlara dava açabilirim. Hiçbirinin penis fotoğrafını zorla almadım. Ne biliyorsun, belki ünlenecekleri için mutlu bile olabilirler.

Bu kadar çok çıplak erkek bedeninden ne öğrendiniz?

- Kadınların da bu kadar pervasız olabilme özgürlüklerinin olması gerektiğini öğrendim.