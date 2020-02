Nesrin Cavadzade: Kendimi her halimle güzel buluyorum

Oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakkında çıkan 'estetik güzeli' haberlerine cevap vererek, "Genç, sağlıklı, işini layıkıyla yapan bir kadın olarak kendimi her halimle güzel buluyorum" dedi.

Instagram hesabından 10 yıl önceki fotoğraflarını paylaşan Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan 'estetik güzeli' haberlerine cevap vererek, şunları yazdı:

"Merhaba. fotoğraflarımın altına nadiren ciddi bir şeyler yazıyorum ama bu akşam içimden geldi, ciddiyetle bir kaç şey söyleyeceğim. bunlar telefonumda bulabildiğim en eski fotoğraflarım. 10 sene öncesi. evrim/devrim haberlerine cevaben şunu söylemek isterim. genç, sağlıklı, işini layıkıyla yapan bir kadın olarak kendimi her halimle güzel buluyorum. şişmanken, zayıfken, makyajlı ve makyajsız, sabah şişliği ile, ya da ağlamaktan gözlerim kızarmışken. hiç fark etmiyor. bugüne kadar çok güzel ya da çok çirkin görünmem gereken sayısız rol oynadım. yeri geldi o kadar güzel çirkinleştim ki beni bunun için ödüllendirdiler bile.:) hem de defalarca. elbette bu yaptığınız haberlerin okunması için ilginç hale getirmeniz gerekiyor ve benim buna zerre kadar itirazım yok. sadece yaşayan, nefes alan, bazen hastalanan, bazen yorgun düşen ama ne olursa olsun mücadele eden başarılı bir kadın olarak kendimi her halimle kabul edip sevdiğimi açıklamak istiyorum. ve bu tavrın bana temas eden bütün kadınlara sirayet etmesini diliyorum. hiçbir şeyin size kendinizi "daha az" hissettirmesine izin vermeyin. siz her şeyin fazlasısınız."