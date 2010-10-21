-NESNELERİ GERÇEK ZAMANDA YOK EDEBİLEN "SİHİRLİ" YAZILIM ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Alman bilim adamları, kameraya aldıkları herhangi bir nesneyi bilgisayar ekranına yansıyan görüntüden anında silebilen bir yazılıma imza attı. Ilmenau Üniversitesinde geliştirilen yeni yazılım sayesinde, bir yandan dokunmatik ekranlı bir bilgisayarın kamerasıyla çekim yapılırken, diğer yandan görüntüde yer alması istenmeyen herhangi bir nesne işaretlenerek anında ortadan kaldırılabiliyor. Sihri hatırlatan yazılımda, istenmeyen nesneyi dijital kalem kullanarak çember içine almak yeterli. İlk olarak seçilen nesnenin çözünürlüğünü azaltarak görüntüyü ortadan kaldıran yazılım, daha sonra görüntüyü iyileştiriyor ve çözünürlüğü ilk baştaki düzeyine ulaşıncaya kadar artırıyor. Yazılımın sırrı ise tüm bu işlemlerin sadece 40 salisede, yani insan beyninin fark edemeyeceği bir zaman diliminde yapılması. Yazılımın şimdilik sadece Windows'da çalıştığı belirtiliyor.