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Spor

Neslihan, gözyaşları içinde veda etti: Herkes hakkını helal etsin

"Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum"

07 Mayıs 2018 21:22

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan Final Four üçüncülük maçı sonrası kariyerini sonlandıran deneyimli voleybolcu Neslihan Demir, gözyaşlarıyla veda etti.

Neslihan, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada "Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Final Four heyecanı Romanya’nın başkenti Bükreş’te yaşanıyor. Bugün İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük maçına çıkan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda kariyerini noktalayan Neslihan Demir, gözyaşları içinde veda etti.

Mücadele sonrası duygularını paylaşan Neslihan Demir, “Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin” dedi. ‘Kariyerinde geride ne bıraktın’ sorusuna deneyimli voleybolcu, “Bir omuz, iki diz, iki bilek bıraktım herhalde. Çok da bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Çok keyif aldığım bir şey yaptım. Ama bizim için bunu yapabilmek sınırlı. Elimden geleni yaptım. Benim üzerimde emeği geçen herkes hakkını helal etsin” diye konuştu.

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