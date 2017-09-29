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Neslihan artık tekerlekli koltuk yerine akülü aracıyla gezecek

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da doğuştan engelli olan ve daha önce annesi tarafından altına tekerlek taktırılan koltukla taşınan Neslihan E

29 Eylül 2017 16:05

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da doğuştan engelli olan ve daha önce annesi tarafından altına tekerlek taktırılan koltukla taşınan Neslihan E.\'ye Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından akülü araç verildi.
Çorum\'da 50 yaşındaki Öznur T., engelli kızını kent merkezinde cadde ve sokaklarında tekerlekli sandalye yerine tekerlekli koltukla gezdirmiş, bu olay kamuoyuna yansımıştı. Ailenin Valilik tarafından kendilerine yapılmak istenen yardımları kabul etmedikleri belirtilmişti. Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından doğuştan engelli olan 14 yaşındaki Neslihan E.\'ye akülü araç alınarak Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki evine götürüldü. Akülü araç yetkililer tarafından ikna edilen anne Öznur T.\'ye teslim edildi. Aracının koltuğuna oturtulan Neslihan E. ise mutlu oldu. Öznur T., akülü aracı getiren görevlilere teşekkür etti.

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