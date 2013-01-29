Nesli tükenmekte olan pigme filler zehirlendi mi?

Malezya'da bir doğal parkta nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 10 pigme fili ölü şekilde bulundu. Yetkililer tümünde iç kanama tespit edilen, üç hafta zarfında ve birbirine yakın mesafede bulunan fillerin zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

Borneo adasının Sabah eyaletindeki Gunung Rara Orman Parkı'nda baş veteriner olarak görev yapan Sen Nathan, fillerin tümünün aynı aileden olduğunu ve yaşlarının 4 ile 20 arasında değiştiğini söyledi. Nathan, fillerin sindirim sisteminde yaratılan tahribatın zehirlenmeye işaret ettiğini ve yapılacak tes sonucu bunun kasıtlı olup olmadığını tespit edeceklerini de sözlerine ekledi.

Sabah eyaleti yabanıl hayat sorumlusu Laurentius Ambu ise, "bu fillerin ölümünün birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Mermi yarası bulunmayan fillerin silahla ateş edilerek öldürülmediği ve dişleri yerinde olduğu için bu maksatla avlanmadıkları düşünülüyor.

Dünya Yabanıl Hayatı Koruma Derneği WWF, Borneo'da çoğu Sabah eyaletinde olmak üzere 1.500'den az pigme fil kaldığını balirtiyor.Bebek yüzlü, uzun kuyruklu ve düz hortumlarıyla pigme filler en küçük fil türünü oluşturuyor.

Eyalet Çevre Bakanı Masidi Manjun, "Nesli tükenmekte olan bu Borneo fillerinin ölümü eyaletimiz için büyük kayıp. Eğer gerçekten zehirlendilerse suçluların cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

(BBCTürkçe)