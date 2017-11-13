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Nesli tükenmekte olan çakal, av yasağı olan bölgede öldürüldü

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, av yasağı olan bölgede, nesli tükenmekte olan çakal, silahla vurulmuş halde bulundu

13 Kasım 2017 15:38

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde, av yasağı olan bölgede, nesli tükenmekte olan çakal, silahla vurulmuş halde bulundu. Öldürülen çakal türünün, kentte en son 30 yıl önce görüldüğü belirtildi.
Karakoçan\'daki Kız Meslek Lisesi\'nde coğrafya öğretmeni Giray Kocaman, eşi ile birlikte Goran bölgesine pikniğe giti. Çift, piknik alanı yakınında gezerken yerde silahla vurulmuş bir çakal görünce, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar\'da görevli Yüksel Bulut, incelemenin ardından çakal ölüsünü, merkeze götürdü.
Yüksel Bulut, çakalın vurulduğu bölgede av yasağı olduğunu belirterek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş ile yaptıkları görüşmede, nesli tükenmekte olan çakal türünün, Elazığ\'da en son 30 yıl önce görüldüğünün ortaya çıktığını söyledi.

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