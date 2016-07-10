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Yaşam

Nesin Matematik Köyü yaz okulu başlıyor

2016 lisans ve lisansüstü yaz okulu, Nesin Matematik Köyü‘nde 18 Temmuz - 25 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

10 Temmuz 2016 01:42

Matematik bölümü öğrencilerinin uzun yaz tatilini akademik olarak değerlendirmeleri, varsa temel eksikliklerini gidermeleri, kısıtlı zaman yüzünden müfredata sığmayan konular hakkında bilgilendirilmeleri, yurtiçinden ve yurtdışından matematikçilerle tanışmaları ve kaynaşmaları şeklindeki amaçlara sahip Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleştirilecek olan yaz okuluna, bir matematik bölümüne kayıtlı her öğrencinin katılabileceği belirtildi. Nesin Matematik Köyü sayfasında yer alan açıklamaya göre, Matematik bölümü dışından gelecekler ancak istisnai olarak ve yer varsa kabul edilebilecek.

Gaiga Dergi'de yer alan habere göre; yaz okulunun günlük ücreti normalde koğuşta kalacaklar için 100 TL ve çadırda kalacaklar için ise 70 TL olarak açıklandı. Koğuşlara öncelikli olarak lise öğrencilerinin yerleştirileceği, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ise çadırlarda konaklayacakları belirtildi.

 

Öncelik matematik bölümü öğrencilerine

 

Nesin Matematik Köyü, kimseyi ücret nedeniyle reddetmeme gibi değiştirilmesi bile önerilemeyecek bir ilkeye sahip olduklarını paylaşıp adayların bütçelerinin izin verdiği ölçüde yaz okuluna katkıda bulunacağını umduklarını belirtti. Yine aynı sayfada, öncelikli olarak matematik bölümü öğrencilerine ve kısıtlı sayıda olmak üzere matematik öğretmenliği, matematik mühendisliği, fizik bölümlerindeki öğrencilere burs verilebileceği bilgisi de yer alıyor.

Süreç ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye, aşağıdaki kaynak kısmında belirtilmiş olan Nesin Köyleri internet sayfası aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ders içerikleri, dersin verileceği dil, öğretim görevlileri vb. hususlardaki detaylı programı da paylaşan Nesin Matematik Köyü’nde Ali Nesin tüm yaz boyunca en baştan başlayarak Soyut Cebir dersini vereceğini kendi Facebook sayfasından duyurdu.

2016 lisans ve lisansüstü yaz okulu başvuru formu için buradaki adresten giriş yapılması ve akabinde gönderilecek olan kayıt mesajının dikkate alınması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, kayıt formunu gönderip gerekli diğer işlemleri de yaptıkları taktirde yaz okulu kaydını tamamlayabilir.

 

 

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