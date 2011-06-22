-NESİM MALKİ CİNAYETİNDE 2 GÖZALTI BURSA (A.A) - 22.06.2011 - Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Nesim Malki cinayeti davasında daha önce iki kez bozduğu Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onamasının ardından, sanıklardan Burhanettin Türkeş ve Mücahit Çakal, gözaltına alındı. 1995'te Nesim Malki'nin öldürülmesi olayıyla ilgili Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının Yargıtayca onanmasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Türkeş ve Çakal, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sanıklar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, dava kapsamında 3 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kalan Oğuz Işıklı'nın da bir süre önce yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erol Evcil, tetikçisi oldukları iddia edilen Burhanettin Türkeş ve Şükrü Elverdi hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesince yeni TCK uyarınca bozulmuştu. Yargıtay, kararında, yerel mahkemenin kararının yeni TCK'ya göre yeniden değerlendirilmesi, ''tetikçi'' olarak hüküm giyen Burhanettin Türkeş'in ''azmettirici'' olarak yargılanmasını istemişti. Cinayet suçundan beraat eden Emin Menge ve Mücahit Çakal hakkındaki karar da Menge'nin ''cinayete yardım etme'', Çakal'ın ise ''cinayet'' suçundan yargılanması istenerek bozulmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin ilk bozma kararının ardından dava Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmüştü. Mahkeme, son olarak 7 Ocak 2008'de yapılan duruşmada ''tasarlayarak adam öldürme'' suçundan yeniden yargılanan iş adamı Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu sanıkların müebbet hapis, 1 sanığın ''adam öldürmeye yardım etme'' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Evcil'in, ''yağma'' suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'in ''gasp'' suçundan ayrıca 11 yıl 4 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldığı davada, müebbet hapis cezası alan tutuklu sanık Oğuz Işıklı dışındaki 4 sanık hakkında yakalama emri çıkarılması da kararlaştırılmış, ancak Yargıtay ikinci kararı da ''usulen'' bozmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce 2 kez bozduğu mahkemenin kararını, geçen ay, oy birliğiyle onamıştı.