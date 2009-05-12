Nesim Malki cinayeti davası yeniden

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 'Nesim Malki cinayeti' davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı ikinci kez bozdu



Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, iş adamı Nesim Malki’nin 1995 yılında öldürülmesiyle ilgili davada Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararı ikinci kez bozduğu bildirildi.

Davanın sanıklarından iş adamı Erol Evcil’in avukatı Kemal Kumkumoğlu, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Ocak 2008’de Erol Evcil’in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis, bir sanık hakkında ise "Adam öldürmeye yardım etmek"ten dolayı 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının, itirazları üzerine Yargıtay 1. Dairesi’nde bozulduğunu söyledi.



Kumkumoğlu, böylece Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ikinci kararın da bozulmuş olduğunu dile getirerek, "dava dosyası yeniden Bursa’ya gönderildi. Dava, aynı mahkemede yeniden görülecek" dedi.



Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erol Evcil, tetikçisi oldukları iddiasıyla Burhanettin Türkeş ve Şükrü Elverdi hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yeni TCK uyarınca bozulmuştu.

Yargıtay, kararında, yerel mahkemenin kararının yeni TCK’ya göre yeniden değerlendirilmesi, "tetikçi" olarak hüküm giyen Burhanettin Türkeş’in "azmettirici" olarak yargılanmasını istemişti.



Cinayet suçundan beraat eden Emin Menge ve Mücahit Çakal hakkındaki karar ise Menge’nin "cinayete yardım etme", Çakal’ın, "cinayet" suçundan yargılanması istenerek bozulmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin ilk bozma kararının ardından dava yeniden Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Mahkeme, son olarak 7 Ocak 2008’de yapılan duruşmada, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan yeniden yargılanan iş adamı Erol Evcil’in de aralarında bulunduğu 5 sanığın müebbet hapse, 1 sanığın da "adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.



Evcil’in "yağma" suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş’in ise "gasp" suçundan ayrıca 11 yıl 4 ay 3’er gün hapis cezasına çarptırdığı davada, müebbet hapis cezası alan tutuklu sanık Oğuz Işıklı dışındaki 4 sanık hakkında yakalama emri çıkarılması da kararlaştırılmıştı. (aa)











