Neşet Ertaş'ın İzmir'de heykeli dikildi

Halk ozanı Neşet Ertaş , yaşamının son yıllarını geçirdiği Karabağlar'da ölümsüzleştirildi. Ertaş'ın adına yaptırılan heykel, yine Neşet Ertaş'ın adının verildiği parka konuldu.

Heykeltıraşlar Zafer Dağdeviren, Derya Ersoy ve Ali Yaldır'ın, 3 aylık bir çalışma sonucu hazırladığı 2 metre yüksekliğindeki heykel, Ertaş'ı bağlama çalarken figüre ediyor. Heykelin kaidesi ise aşıklığın merkezi anlamına gelen su damlası şeklinde tasarlandı. Heykeltıraşlar, Neşet Ertaş'ın heykelinin çok sayıda fotoğrafından yararlanılarak hazırlandığını, saz çalan Ertaş heykelinin gövdesinin ise, gerçeği kusursuz yansıtmak için saz sanatçılarına poz verdirilerek, kalıplandırıldığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Özkaya'nın haberine göre, Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, türküleriyle büyük bir kültür mirası bırakan büyük ozan Neşet Ertaş'ın adına bir heykel ve büst yaptırdıklarını ve adının verildiği parka konulduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki bir parka Neşet Ertaş'ın adını verdiklerini hatırlatan Kürüm, 'Şimdi de bu parka büyük ozanımızın heykelini diktik. Yapımı tamamlanan büstü ise, kısa bir süre içinde, Ertaş'ın hemşerilerinin yoğun olarak yaşadığı Yeşilyurt'ta konulacak' dedi.

Başkan Kürüm, Neşet Ertaş'ın son yıllarını Karabağlar'da geçirdiği belirterek, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Onun adını, anısını ilçede yaşatmaktan onur duyduklarını vurgulayan Kürüm, 'O, çok değerli bir gönül insanıydı, büyük bir ustaydı. Eserlerinin ilçemizde yaşaması, son yıllarını Karabağlar'da geçirmiş olması bizi gururlandırıyor' diye konuştu.