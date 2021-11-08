Neşet Ertaş'ın filminin çekilmesine yönelik yargı yolu açıldı

Sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu edinecek olan sinema filminin çekilmemesine yönelik sanatçının ailesinin Mustafa Uslu'ya açtığı dava sonuçlandı. Mahkemeden çıkan karar doğrultusunda 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmesine izin çıktı.

HaberTürk gazetesinden Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Mustafa Uslu, Habertürk'e yaptığı açıklamada dava süreci boyunca da Erol Parlak'ın danışmanlığında filmin çekim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek planlandığı gibi ocak ayında sete çıkılacağını söyledi. Uslu, Neşet Ertaş'ın ailesiyle uzlaşma olup olmayacağı yönündeki soruya, “Ben filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitaptan yola çıkarak çekeceğim. Ailenin bu konuda bir hakkı yok. Filmin müziklerinin kaydı Ankara'daki Müzik ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin stüdyolarında yapıldı. 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ı önümüzdeki yılın sonunda gösterime çıkaracağız. Ayrıca Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü olan 25 Eylül 2022'de Kırşehir Stadyumu'nda halk ozanlarının katılımıyla geniş çaplı bir anma töreni düzenleyeceğiz Bunu yanı sıra 2023'te Kırşehir'de bir Neşet Ertaş Müzik ve Güzel Sanatlar Lisesi de açacağız" yanıtını verdi.