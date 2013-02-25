Neşet Ertaş 69 bin lira tazminata mahkûm edildi!

“Mühür Gözlüm” şarkısının söz yazarı Âşık Ali İzzet Özkan’ın mirasçıları, hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş’a açtığı 69 bin liralık tazminat davasını kazandı.

‘Mühür Gözlüm’ şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz eylül ayında vefat eden Neşet Ertaş ve Kalan Müzik’e açılan maddi tazminat davası sonuçlandı.

Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, telif ücretlerinin tahsil edilmiş olması sebebiyle maddi tazminat istemine red kararı verdi. Ancak Âşık Ali İzzet Özkan’ın vârislerinin, yazılı bir sözleşme olmamasından ötürü işleme ve yayma hakkının kendilerinde olduğunu savundukları temyiz itirazları sonucu, karar davacıların lehine bozuldu.

69 bin liralık tazminat istemine bilahare mahkeme tarafından karar verildi ve karar Yargıtay tarafından onandı.

Ezgi Atabilen’in Hürriyet’teki haberine göre, Âşık Ali İzzet Özkan’ın vârisleri, Sivaslı Âşık Veli’ye ait olduğu bilinen ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ şarkısı için de eserin Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğu iddiasıyla, bu kez Erkan Oğur ve Kalan Müzik’e bir dava daha açtılar.

Mahkemenin kararı henüz Yargıtay incelemesinde. MESAM’ın söz konusu kararıysa şöyle:

“Prof. İlhan Başgöz, Kubilay Dökmetaş ve araştırmacı yazar Ahmet Özdemir’in görüşlerine başvurmak suretiyle, 13 kıtadan oluşan ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ isimli eserin 19’uncu yüzyılda yaşadığı belirtilen Sivaslı Âşık Veli’ye ait olduğu tespit edilmiştir.”

‘Bakanları göreve çağırıyorum’

Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltın, “Bakanları göreve çağırıyorum” diyerek şunları söyledi:

“Telifleri yıllarca ödenmiş, nasıl oluyor da şarkıyı meşhur eden Neşet Ertaş paraya mahkûm ediliyor? Bu dava hukuk fakültelerinde incelenmesi gereken bir dosya. Mahkeme ret verdikten sonra Yargıtay’dan böyle bir karar çıkması, bilirkişilerin konuya ne kadar hâkim olmadığının kanıtıdır. O bilirkişiler neye göre seçiliyor? Takipsizlik kararından sonra onanması bu işin ahbap dost ilişkisiyle halledildiğini gösteriyor. Adalet Bakanlığı’nı ve yeni Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’i göreve çağırıyorum. Biz bu cezayı ödedik. Para hiç mühim değil. Ama Neşet Ertaş’a büyük haksızlık yapıldı. Neşet hasta yatağında bana hep bunu soruyordu, ‘Nasıl olur’ diye kahroluyordu. Çünkü Âşık Ali İzzet Özkan, bu dizeleri 50 yıl önce kendi elleriyle Neşet Ertaş’a ‘nolur bunu bestele’ diyerek vermişti. Neşet Ertaş şarkıyı meşhur etti. Ailelerin biraz bunlara saygılı olması gerekirken, bu işten rant sağlamaya bakıyorlar. Âşık Ali İzzet Özkan çok önemli bir şairdi. Ama ne yazık ki armut dibine düşmüyor.