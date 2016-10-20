'Neşeli ol hayatını yaşa' mozaiği Paris yolcusu

Hatay’da bulunan ve dünyada nadir eserler arasında gösterilen, üstünde "Neşeli ol, hayatını yaşa" yazıdığı iddia edilen mozaik, Paris’te sergilenecek.

Hatay'da nisan ayında bulunan ve üzerinde Grekçe "Neşeli ol hayatını yaşa" yazdığı anlamı çıkarılan mozaikle ilgili olarak Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin ile birlikte rapor hazırlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hatice Pamir, mozaikte "Yemeğe koş", "Uygunsuz zaman" ve "Neşe" yazdığını belirterek, "Neşeli ol hayatını yaşa" diye de yorumlanabileceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Anadolu’nun mozaiklerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan TURKEY ONE Derneği, Mozaik Yolu projesi kapsamında İsviçre ve Venedik’in ardından 25 Ekim’de Paris’te özel bir lansman düzenleyecek. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinin desteği ile düzenlenecek lansmanda Hatay’ın simgesi haline gelen ve Roma dönemine ait önemli ipuçları taşıyan mozaik lansmana katılacak olan UNESCO delegelerine, uluslararası yatırımcılara, akademisyen ve sanatçılara aynı zamanda sanata yatırım yapan kuruluşlara ve diplomatik çevrelere tanıtılacak.

"Heyecan uyandıracak"

25 Ekim’de Paris’te düzenlenecek lansmana katılacak olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye’de bir benzeri olmayan dünyada ise nadir eserlerden biri sayılan "Neşeli ol, hayatını yaşa" yazılı mozaiğin, Paris’te büyük ilgi göreceğine inandığını belirtti. Mozaik Yolu projesinin çok sayıda eserin yurtdışında tanıtılmasına imkanı sağladığını ifade eden Savaş, Paris’te düzenlenecek etkinlikte tüm delegeleri ve katılımcıları Hatay’a, geçmişi keşfetmeye davet edeceğini sözlerine ekledi.