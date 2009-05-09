Neşeli etnik Bokja

Beyrutlu iki tasarımcı Huda Baroudi ve Maria Hibri, Doğu’nun gizemli ve oryantalist yüzünü yansıtan “bohça” kelimesinden yola çıkarak isimlendirdikleri Bokja adlı markalarını 2000 yılında kurmuşlar. Baroudi ve Hibri, Doğu’ya ait geleneksel zanaat uygulamalarını çağdaş mobilya ve dekoratif aksesuarlarla buluşturmak amacıyla yola çıkmışlar. Her zaman antika mobilyalara ilgi duyan Maria ile eski tekstil ve kilimler konusunda uzman olan Huda bir araya gelerek geçmiş ve gelecek, oryantal ile modern arasında köprüler kuran parçalara imza atmışlar. Beyrut’un en işlek noktalarından birinde konumlanan atölyede 10 zanaatkâr çalışı- yor. 1975-1991 yılları arasında gerçekleşen Lübnan iç savaşı sırasında unutulan, terk edilen parçaları bulup restore eden ikili, renkli ve orijinal bir çehresi olan bir markaya imza atmışlar. Tasarımcılar zaman zaman tamir ettikleri tekstilleri modern İskandinav ve İtalyan stilindeki mobilyaların üzerine kaplayarak neşeli bir Doğu-Batı sentezi yakalıyorlar. Markanın temsilciliğini Kuveyt’teki Sheikh Majed Al-Sabah Gallery yürütüyor.