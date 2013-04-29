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Neşe Düzel: 'Tayyip'i Yüce Divana'da yargılatacağım' demedim

Neşe Düzel: Taraf bir gazete, ben de 34 yıllık gazeteciyim. Kimse için böyle bir söz söylemedim, söylemem.

29 Nisan 2013 13:58

Taraf gazetesinde Oral Çalışlar'ın istifasının ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturan Neşe Düzel, dün Star gazetesinde yayınlanan Elif Çakır'ın yazısına yanıt verdi. Elif Çakır dünkü yazısında Neşe Düzel'in "Erdoğan denen o adamı Yüce divan'da yargılatacağım" dediğini iddia etmişti.


Düzel, göreve başlar başlamaz kendisi ve Taraf hakkında yapılan eleştirileri psikolojik savaş olarak yorumladı; eski bir Taraf yazarı olan Elif Çakır'ın kendisi ile ilgili yazısına yanıt verdi.


İşte Düzel'in o satırları:


'Taraf'a yönelik psikolojik savaş başladı'


"Taraf'ta yönetim değişti ve değiştiği anda bazı gazetecilerden Taraf'a yönelik savaş başladı. Bu psikolojik savaşın kitaplara geçecek ilk örneğini de dün Elif Çakır verdi.

Star gazetesindeki köşesinde, benim "Bundan sonra Erdoğan denilen adamı Yüce Divan'a gönderecek, yargılanmasını sağlayacak bir yayın politikamız olacak. Erdoğan'ı Yüce Divan'da yargılatacağım" dediğimi yazdı. Bütün yazısını da bu iddiasının üzerine oturttu.


'Kimse için böyle bir söz söylemedim'


Taraf bir gazete, ben de 34 yıllık gazeteciyim. Kimse için böyle bir söz söylemedim, söylemem.

Ama herhangi bir konuda elimizde belge varsa onu da saklamam, yayınlarım. Taraf ile kavga etmek istiyorsanız dürüstçe yapacaksınız. Ama bunu becerebileceğinizi de pek sanmıyorum.''

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