-Nesat tayfununda 7 kişi öldü MANİLA (A.A) - 27.09.2011 - Filipinler'de etkili olan Nesat tayfununda 7 kişinin öldüğü bildirildi. Afet Kurumu, orta kesimdeki Luzon adasını vuran tayfunda ölenler arasında 22 aylık bir bebeğin de bulunduğunu, ayrıca 4 kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Başkent Manila'nın büyük bölümüne tayfun nedeniyle elektrik verilemiyor. Kentte devlet kurumları, merkez bankası ve okullar da kapatıldı. Hızı saatte 200 kilometreye ulaşan rüzgarıyla, üçüncü kategoriye ulaşan Nesat tayfununun, Luzon adasından sonra Vietnam'ın kuzeyine yöneldiği belirtildi.