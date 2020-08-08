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Nero'yu öldüren Alp Erkin'in, evine Gabon Fahri Konsolosluğu tabelası astığı iddia edildi

08 Ağustos 2020 17:34

Sarıyer'de komşusunun köpeği Nero'yu çevrede insanların bulunduğu sırada yakın mesafeden ateş ederek öldüren Alp Erkin'in evine Gabon Fahri Konsolosu tabelası astığı, araçlarından birine de yeşil plaka taktığı ortaya çıktı. Gabon Büyükelçiliği yetkilileri Alp Erkin ile hiçbir bağlantılarının olmadığını açıkladı

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