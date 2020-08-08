Nero'yu öldüren Alp Erkin'in, evine Gabon Fahri Konsolosluğu tabelası astığı iddia edildi

Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde 25 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Berg Elektrik’in sahibi ve Genel Müdürü Alp Erkin, komşusu Can Özula’nın köpeği Nero’nun eşini ısırdığını iddia etmiş ve Nero’yu başından vurarak öldürmüştü.

Köpeği yakın mesafeden ateş ederek öldüren Alp Erkin’in iddia ettiği gibi Nero’nun bir saldırı gerçekleştirmediği, Sadiye Erkin’in özel mülkün kapısını zorlayarak içeri girmesinden sonra koruma içgüdüsü ortaya koyduğu, o ana kadar bahçede sakin sakin gezdiği video görüntüleriyle açığa çıkmıştı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Büyüksipahi'nin haberine göre geçtiğimiz yıllarda da başka bir komşusunun köpeğini aracıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen Alp Erkin’in ailesiyle Sarıyer’deki Yeniköy Mahallesi’nde uzun süredir ikamet ettiği evinin girişine Gabon Fahri Konsolosluğu tabelası astığı, evlerinin önünde bulunan otomobilin üzerine de CC yazılı yeşil plaka takarak ‘fahri konsolos’ imajı oluşturmaya çalıştığı görüldü.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Gabon Büyükelçiliği Protokol Şefi Thibault Ifounga, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma’dır. 2018 yılında göreve geldi. Bir de İstanbul’da Hakan Kıran var. Kendisi Gabon İstanbul Fahri Konsolosu’dur. Alp Erkin isimli şahıs, geçmişte veya bugün Gabon’un İstanbul Fahri Konsolosluğu’nu kesinlikle üstlenmemiştir. Konuyla ilgili büyükelçilik düzeyinde girişimlerde bulunduk ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na durumu bildirdik” dedi.

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