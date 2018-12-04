Nermin Yıldırım'dan ümit dolu bir hikâye: Misafir

Yazar Nermin Yıldırım, 8 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Kırmızı Kedi Kitabevi’nin Beşiktaş Çarşı’daki merkez şubesinde gerçekleşecek imza gününde hem yeni romanı Misafir’i hem de önceki kitaplarını okurları için imzalıyor.

Misafir ve Dokunmadan adlı son iki romanını hep kitap’tan yayımlayan Yıldırım, Unutma Beni Apartmanı, Rüyalar Anlatılmaz ve Saklı Bahçeler Haritası romanlarının da yeni baskılarını hep kitap logosuyla okurlarına ulaştırdı.

Başarılı yazar Misafir’de buruk, muzip ve her şeye rağmen ümit dolu bir hikâyeyi o derin anlatımıyla, incelikle ve şefkatle dokuyor. Yeni romanında yakın geleceğe dair ürkütücü, tuhaf ama bir o kadar da tanıdık bir dünya yaratan Yıldırım’ın; bir akıl hastanesinde kurduğu bu dünya, dış dünyanın hem bir parçası hem de ta kendisi gibi görünüyor.

Sevilen yazar, daha önce beşinci romanı Dokunmadan’ı ve Unutma Beni Apartmanı, Rüyalar Anlatılmaz ile Saklı Bahçeler Haritası romanlarının yeni basımlarını da hep kitap logosuyla okurlarına ulaştırdı.