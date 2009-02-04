Neriman Altındağ Tüfekçi vefat etti

İlklerin sanatçısı

Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden Neriman Altındağ Tüfekçi için yarın ilk tören, kurucu yönetim kurulu üyesi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda yapılacak.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türk Halk Müziği sanatçısı Neriman Altındağ Tüfekçi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Günay, mesajında Tüfekçi'nin vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:"Halk müziğimizin değerli ustası Neriman Altındağ Tüfekçi'nin vefatını üzüntü ile öğrendim. Neriman Altındağ Tüfekçi, güçlü sesi, yorumu ve halk müziği repertuvarına kazandırdığı derleme eserlerle Türk Halk Müziği'ne önemli katkılarda bulunmuştur.Sanat yaşamı boyunca üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılar, yetiştirdiği sanatçılar ve unutulmaz hizmetleriyle daima takdir ve saygıyla anacağımız Neriman Altındağ Tüfekçi'ye Allah'tan rahmet, tüm ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim."İstanbul'da vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Neriman Altındağ Tüfekçi, 83 yıllık hayatını Türk Halk Müziği'ne adamıştı.İstanbul'da 1926 yılında doğan Tüfekçi, Nene Hatun İlkokulu'nun ardından Nişantaşı Kız Lisesi'ni 1942 yılında bitirdikten sonra Ankara Radyosu'na girdi.Türk Halk Müziği'nin bağımsız bir dal olarak ayrılmasından sonra bu ihtisas dalını seçen ilk kişi olan Tüfekçi, 1949 yılında Yurttan Sesler Korosu Şef Yardımcılığı'na atandı. Tüfekçi, 1950 yılında repetitörlük ve 1953 yılında da solist öğretmenliği unvanlarını aldı.1957 yılında Kadınlar Korosu'nu kuran ve yöneten Tüfekçi, 1959 yılında İstanbul Radyosu'na atandı. İstanbul Radyosu'nda solistliğin yanı sıra Yurttan Sesler Kadınlar Korosu'nu kuran ve yöneten Tüfekçi, Türk Müziği Şube Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttü.1972 yılında tekrar Ankara Radyosu'na dönerek solistlik ve şeflik görevlerini sürdüren Tüfekçi, İstanbul'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş çalışmalarına katılamak amacıyla 1976 yılında TRT'den ayrılarak konservatuvara kurucu yönetim kurulu üyesi ve öğretim görevlisi olarak atandı.Sanat hayatı boyunca çeşitli görevler üstlenen Neriman Altındağ Tüfekçi, repertuvarında yer alan türkü ve özellikle uzun havaları aslına ve yöre üslubuna uygun yorumuyla solist olarak büyük başarı ve ün kazandı.Tüfekçi, zamanın akademik eğitim veren tek kuruluşu olan Ankara Radyosu'nda oluşturulan büyük jürilerce yapılan sınavları üstün başarı ile kazanarak, ilk kadın solist, ilk kadın solist öğretmeni, ilk kadın şef ve bugüne kadar halk müziği dalında verilen ilk ve tek kadın artist-öğretmen unvanlarına layık görüldü.100'den fazla derlemesi bulunan Neriman Altındağ Tüfekçi'nin, eşi Nida Tüfekçi ile birlikte yazdığı "Memleket Türküleri" adlı bir de kitabı bulunuyor.Tüfekçi, gerek şef ve gerek solist olarak çeşitli radyo ve televizyon konserlerinin yanı sıra Japon Kültür Bakanlığı'nın özel davetlisi olarak Tokyo ve İşikava'da açıklamalı konserler verdi.Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda çeşitli bildiriler de sunan Tüfekçi, Türk Halk Müziği ile ilgili değişik konularda konferanslarverdi.Tüfekçi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın yüksek ve lisansüstü bölümlerinde öğretim görevlisi ve Danışma Birimi üyesi olarak da çalışmalarda bulundu.