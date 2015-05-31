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'Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, deliklerinden çıkarıp adalete teslim edeceğiz'

Bahçeli: Erdoğan çirkefe yatmasın, Davutoğlu ucuz figüranlık yapmasın. Zalim yamaklığına, saray hizmetkarlığına özenmesin

31 Mayıs 2015 20:22

Kazlıçeşme'de konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, gittikleri deliği bulup, alayını adalete temsil edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Kazlıçeşme'de halka seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, gittikleri deliği bulup, alayını adalete temsil edeceğiz.

Erdoğan çirkefe yatmasın, Davutoğlu ucuz figüranlık yapmasın. Zalim yamaklığına, saray hizmetkarlığına özenmesin.

Delikanlıysan ajanları aramıza yolla, hepimizi fişlet. Kafatasçı olarak suçladıkların, ırkçı gördüklerin buradadır. Faşist dediklerin buradadır.

Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı’na hakaret ediliyormuş, bu da yasalara aykırıymış. Biz böyle bir yanlışın içinde elbette düşmeyiz. Siyasi geleneğimizde bu yoktur. Ama önce Erdoğan Cumhurbaşkanı olmayı öğrenecek.

Bilal’e kefilse, millete küfreden havuzculara güveniyorsa, 17-25 Aralık’tan mahkemeye çıkıp aklanmanın yollarına bakacaktır.

Şu anda Erdoğan ve Davutoğlu, her türlü suçu işleyecek kadar kontrol ve dengeden savrulmuştur. Bu savrulma Türkiye için milli güvenlik tehdididir.

Doğruyu söyle, kimin silahlarını hangi odaklara vekaleten nereye taşıyordunuz?

 

 

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