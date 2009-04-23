‘Nereden buldun’ yasada olmayacak sinyali

O madde okunmadı

Maliye Bakanlığı, yeni gelir vergisi kanun taslağı çalışmalarını bu ay içinde tamamlayarak mayısta Başbakanlık’a sevk etmeye hazırlanıyor. Vergi Konseyi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nce ortaklaşa hazırlanan gelir vergisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin taslak, Maliye Bakanlığı’nda yeniden ele alınıyor.Üç kurumun katılımıyla geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, kamuoyunda “Nereden buldun?” olarak bilinen ve harcamaları beyan ettiği geliri aşanlara “Bunu nasıl finanse ettin?” sorusunun sorulmasına olanak tanıyacak olan yasal düzenlemenin taslaktan çıkarılabileceğinin sinyali verildi.“Nerden buldun?” yasasının çıkarılması IMF’nin Türkiye’ye önerileri arasında bulunuyordu. Ancak Başbakan Tayyip Erdoğan martta yaptığı bir açıklamada, “Nereden buldun yasası teklif ettiler. Biz varlık barışı çıkarmışız, bunu kabul edemeyiz” şeklinde konuşmuştu. Gelir vergisi taslağıyla ilgili son toplantıda, Başbakan’ın soğuk baktığı bu düzenlemeye ilişkin maddenin okunmadığı ve yasada yer almayabileceği için üzerinde durulmadığı öğrenildi.Top Başbakan’daYine de söz konusu maddenin Başbakan’a giden metinde yer alabileceği, maddeyi taslaktan Başbakan’ın kendisinin çıkarabileceği belirtildi. Madde şöyle:“Gider bildiriminde yıl içindeki harcamalar, o yıla ilişkin beyan edilen gelirle karşılaştırılacak. Gelir düşük, harcama yüksekse, mükelleften bunun izahı istenecek. Servet yerine, harcamaların sorgulanacağı gider bildiriminde, kredi kartı dahil yüksek harcaması olanlar, sık sık yurtdışına çıkanlar, 5 yıldızlı otellerde düğün yapanlar, yatı, uçağı olanlar, beyan ettikleri gelir ile yaşam standartları arasında fark varsa, bu yaşamı hangi gelirle sürdürdüklerini açıklayacak.”Taslak ilgili olarak 28 Nisan ve 5 Mayıs’ta iki ayrı toplantı daha yapılacak.