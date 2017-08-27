Kurban Bayramına günler kaldı. Bayram alışverişinin ilk adresi olan Eminönü'nde esnaf, insanların AVM'lere gitmesinden yakınarak, bayram yaklaştıkça satışların düştüğünü belirtti. Yerli turistin azaldığına dikkat çeken esnaf, satışları en çok Ortadoğu’dan gelen Arap turistlere yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden "Nerede o eski bayram alışverişleri" başlığıyla yayımlanan haberde alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasından önce yerli turistlerin de uğrak yeri olan Eminönü, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’nda, esnafın durumdan şikâyetçi olduğu ve bir tek Arap turistlere satış yapabildiği aktarıldı.

Avrupalı turistin ayağını kestiği bölgeye, yerli turistin de ilgisinin azaldığını söyleyen esnaf, satışları en çok Ortadoğu’dan gelen Arap turistlere yaptıklarını belirtti.

Geçen sene Sultanahmet ve Vezneciler’de yaşanan canlı bomba eylemlerinden sonra kötü giden satışlarını bu yıl biraz da olsa toparlamaya başladıklarını aktaran esnaf, yine de Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen satışlarının artmamasından ve bölgedeki turistlerin hâlâ yetersiz olmasından şikâyetçi.

İşler 3 senedir kötü

Önceki senelere kıyasla işlerinin durgun gittiğini söyleyen Mahmutpaşa Çarşısı esnafından Nuray Koçak, “Satışlardan memnun değiliz. Burası büyük bir dükkân. Kirası çok. Çalışanı da var. Günlük 10 bin TL ciro yapmam lazım ki masrafları karşılayabileyim... Satışlar 2- 3 senedir düşük. Eski bayram alışverişleri yok. Aksine bayram yaklaştıkça daha da düşüyor. İnsanlar AVM’lere gitmeyi tercih ediyor” diye konuştu.

İnsanların Mahmutpaşa ve Eminönü’ndense AVM’leri tercih ettiğini söyleyen bir diğer esnaf Fatih Karaca ise “Bu yıl fiyatlarımıza yüzde 5 ile 10 oranında zam oldu ancak bu haliyle bile AVM’lere göre daha uygunuz” dedi.

Terör rotayı değiştirdi

Yerli turistin alım gücünün olmamasından dolayı kaliteye değil fiyata baktığını ve AVM’lerdeki kampanyaları takip eder duruma geldiğini belirten bölge esnafı, “Bir kutu sade lokumun yarım kilosunu 17.5, kilosunu ise 35 liradan satıyorum. Fakat yerli turist Mısır Çarşısı’ndan bu fiyata kaliteli lokum alacağına, dışarıdan 5 liraya içi boş lokum almayı tercih ediyor” diyor.

Ortadoğu’dan gelen Arap turistler, yalnızca bölgedeki hazır giyim işletmelerinin değil, İstanbul’daki baharat, lokum ve şekerlemelerin merkezi olan tarihi Mısır Çarşısı’nın da neredeyse tek tüketicisi durumunda. Bölgedeki terör olaylarından sonra Avrupalı turistin Türkiye’yi tercih etmediğinden yakınan esnaf, işlerinin Arap turistlerle döndürebildiklerini anlattı.