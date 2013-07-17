T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Neptün'ün bir uydusu daha keşfedildi

S/2004 N1 adı verilen ay, Neptün'ün bilinen 14. uydusu oldu

17 Temmuz 2013 12:28

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Hubble uzay teleskobunun Neptün gezegeni yörüngesinde yeni bir ay keşfettiğini doğruladı.

S/2004 N1 adı verilen ay, dev gezegenin bilinen 14. uydusu oldu.

20 km çapı ile Neptün sisteminin bu en küçük uydusu, gezegen etrafında bir turunu 23 saatte tamamlıyor.

Amerikan astronot Mark Showalter, yeni uyduyu Neptün etrafındaki halkaları incelerken keşfetti.

NASA bu uydunun çıplak gözle görülebilen en soluk yıldızdan neredeyse 100 milyon kez daha karanlık olduğunu açıkladı.

Yeni uydu öyle küçük ki Voyager uzay aracı 1989'da Neptün yakınlarından geçip bu gezegenin aylarını ve halkalarını incelerken onu gözden kaçırmış.

Astronot Showalter'in yeni uyduyu keşfi, Neptün'ün 2004-2009 yılları arasında Hubble'dan çekilen 150'den fazla fotoğrafını incelerken her fotoğrafta beyaz bir benek tespit etmesiyle ortaya çıkmış.

Showalter, "Uydular ve kavisler çok hızlı hareket ederken ayrıntıları görebilmek için onların hareketini takip edebilecek bir yöntem geliştirmek gerekti. Tıpkı koşan bir atleti görüntüleyen fotoğrafçı gibi; atlet odak noktasında kalır, arka plan bulanıktır." dedi.

ETİKETLER

nasaneptünuydu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24