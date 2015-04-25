Nepal'deki depremde yüzlerce ölü var



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Katmandu'nun 81 kilometre kuzeybatısı olarak saptadı. İlk bilgilere göre 7,5 olarak açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 7,9'a yükseltildi.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) Katmandu muhabiri, 700 bin nüfuslu şehirde halkın panik içinde evlerini terk ettiğini bildirdi. Birçok bina ciddi hasar gördü.

Polis sözcüsü, batısı haricinde Nepal'in her kesiminden can kaybı bildirildiğini açıkladı. Kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Deprem Çin ve Hindistan'da da can aldı

Sarsıntı, bölgeye göre 30 saniye ile iki dakika arasında sürdü. Deprem Nepal'e komşu ülkelerde de hissedildi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir tekstil fabrikasında çıkan panikte 50 dolayında işçi yaralandı. Hindistan'da 26, Çin'in Tibet bölgesinde ise iki kişi öldü.

Katmandu'da aralarında Dharhara Kulesi'nin de bulunduğu birçok tarihi bina çöktü. AFP muhabiri enkaz altından çok sayıda cesedin çıkarıldığına tanık oldu.

Depremde hasar gören Katmandu Havaalanı ulaşıma kapatıldı. Hollandalı diplomat Kari Cuelenaere, deprem anını şöyle anlattı: "Hollanda'nın milli gününü kutlamak üzere çocuklarla birlikte bir otelin havuzuna gitmiştik. Havuzun suyu sarsıntıyla birden havaya fışkırdı. Çocuklar şok geçirdi" dedi.

Dağcılar çığ altında kaldı

Everest Dağı'nda bulunan dağcıları da deprem vurdu. Çığ düşmesi sonucunda aralarında yabancıların da bulunduğu en az 10 dağcı hayatını kaybetti. Dağcıların kampı çığ altında kaldı.

Rumen dağcı Alex Gavan,Twitter hesabından geçtiği mesajda, "Büyük bir facia. Çok ölü var. Yardım helikopteri en kısa zamanda gelmezse ölü sayısı daha da artacak" dedi. Bir yetkili, yoğun kar yağışının yardım çalışmalarını güçleştirdiğini açıkladı.

Almanya: 'Yardıma hazırız'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, yardıma hazır olduklarını açıkladı. Steinmeier, ülkede bulunan Alman vatandaşları için de harekete geçildiğini belirtti. ABD bölgeye yardım ekiplerinin yola çıktığını, bir milyon dolarlık acil yardım yapılacağını duyurdu.

Himalayalar'da sık sık deprem meydana geliyor. 2011'de Hindistan'ın kuzeybatısı ve Nepal'i sarsan 6,9 büyüklüğündeki depremde 110 kişi hayatını kaybetmişti.