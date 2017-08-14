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Dünya

Nepal'de sel: En az 49 kişi yaşamını yitirdi

Yaklaşık 500 kişiyi kurtarmak için filler ve sallar kullanılıyor

14 Ağustos 2017 13:31

Nepal'de etkili olan yoğun yağış nedeniyle gerçekleşen sel ve toprak kaymalarında en az 49 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer en az 17 kişinin kayıp olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Nepal'in güneyindeki tatil bölgelerinde mahsur kalan yaklaşık 500 kişiyi kurtarmak için filler ve sallar kullanılıyor.

Çok sayıda yabancının kaldığı Sauraha kentindeki bazı oteller de sular altında kaldı.

Elektrik ve telefon hatlarının da kesilmesine yol açan sellerin ardından Kızıl Haç en az 100 bin kişinin yoğun yağıştan etkilendiğini açıkladı.

Köprülerin çökmesi, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Başkent Katmandu'nun 155 kilometre güneybatısında bulunan Sauraha'daki bir otel sahibi, turistlerin fillere bindirilerek en yakın havalimanına ulaştırılmaya çalışıldığını aktardı.

Hindistan'da toprak kayması: 45 ölü

Haziran - Eylül arasında gerçekleşen Muson yağmurları her yıl Nepal'de sellere yol açıyor. Yetkililer önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Başbakan Sher Bahadur Deuba ise halka sakin olmaları çağrısı yaptı.

Yoğun yağışlar Nepal'in komşusu Hindistan'da ölümlere yol açtı. Büyük bir toprak kayması nedeniyle iki otobüs, geçmekte oldukları vadideki yoldan uçuruma yuvarlandı. Olayda 45 kişi yaşamını yitirdi.

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