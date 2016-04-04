Nepal'de depremzede çocuklar 'köle' olarak satılıyor!

Nepal'de 2015'te 8 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem sonrası ülkede 'çocuk köle pazarı' kuruldu. Bazı İngiliz ailelerin, evlerinde çalıştırmak için Nepalli çocukları 'köle pazarından' satın aldığı ileri sürüldü. Hindistan’ın Punjab eyaletine getirilen aralarında Nepal depreminden kaçanların da bulunduğu çocuklar karaborsada 5 bin 250 İngiliz sterlini (21 bin lira) karşılığında satılıyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 2015 yılında yaptığı bir araştırmaya göre ülkede 10 bin–13 bin arasında çocuk köle bulunuyor.

İngiltere'nin popüler gazetelerinden The Sun'ın haberine göre, İngiliz aileler, İngiltere’deki evlerinde modern köle olarak çalıştırmak için bu çocukları satın alıyor.

Gazetenin gizlice kameraya aldığı köle tüccarı Makkhan Singh, çocukları satarken “Nepalliler ev işlerinde ve yemek yapmada çok iyidir. Üstelik onları satın alırsanız kimse onları bulmak için peşinizden gelmez" diyerek pazarlık yapıyor.

Çocuklar satılmadan önce eğitiliyor!

10-13 yaş aralığındaki çocukları fakir ailelerden satın aldıklarını belirten Singh, “Hindistan çocuklarla dolu, Nepal yıkıldı ve bütün Nepalliler buraya geldi ekmek alacak paraları yok” diye ekliyor.

Makkhan Singh, çocukların birkaç yıl Hindistan’da eğitildiğini ve ardından İngiltere’ye gittiklerini anlatıyor ve “8 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce birçok çocuğu İngiltere’ye gönderdik. Eğer çocuğu İngiltere’ye götürmek istersen bunun için beklemen gerek, bu ayarlamaları da yapıyoruz ama bunun için daha fazla ödemen gerek” diye belirtiyor.

Pazarlığın uzamasından sıkılan köle tüccarı, elinde satması gereken 20 çocuğun daha olduğunu ve normalde bir satışın 5 veya 10 dakika sürdüğünü ifade ediyor.

25 nisan 2015 tarihinde Nepal’de yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde 8 binden fazla kişi ölmüş 3.5 milyon insan evsiz kalmıştı.

10 yaşındaki Amid, satılmak için köle pazarına getirilen çocuklardan yalnızca biri.

İngiltere' 13 bin modern köle var!

İngiltere’re İçişleri Bakanlığı’nın 2015 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, ülkede modern köle olarak çalıştırılan insan sayısı 10 bin – 13 bin arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

Bakanlık beklenenden 4 kat daha fazla çıkan bu sayı karşısında 2015 yılında Modern Kölelik Yasası’nı çıkartarak yaptırımları ağırlaştırmıştı.