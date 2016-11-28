Nepal'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Nepal'in kuzeydoğusundaki dağlık bölgelerinde kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen çığ nedeniyle bir Şerpa kılavuzu öldü, bir İngiliz dağcı yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Nepal’in kuzeydoğusundaki Namche Bazaar kasabasının 20 kilometre uzaklığındaki dağlık alanda, 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldığını bildirdi.

Depremin etkisiyle, bölgede bulunan Everest Dağı güneyindeki Ama Dablam Dağı'nda çığ düşmesi sonucu iki kişinin buz kütleleri altında kaldığı kaydedildi. Dağlık alanda meydana gelen depremde, başka herhangi bir can kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Nepal Himalaya kılavuzlarından Iswari Paudel yaptığı açıklamada, depremin ardından Ama Dablam Dağı'nda meydana gelen çığda, Şerpa kılavuzu ve beraberindeki İngiliz dağcının mahsur kaldığını belirtti.

Paudel, bölgeye helikopterle gönderilen arama kurtarma ekibinin çığ altında kalan biri kılavuz, iki kişiyi yaralı olarak çıkardığını ancak kılavuzun dönüş yolunda hayatını kaybettiğini ifade etti.