Nepal depreminin ardından Himalayalar küçüldü

Dünyanın en yüksek sıradağlarından Himalayalar'ın bir kısmının yüksekliğinin, 25 Nisan'da Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 metre kadar azaldığı belirlendi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden Richard Briggs, "Depremin, Himalayalar'ın Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeybatısında 100 kilometre kadar uzanan Langtang bölgesinde 1 metrelik yükseklik kaybına neden olduğunu ortaya çıkardık" dedi.

BBC'nin haberine göre, Briggs, 8 bin 848 metreyle dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'in de yer aldığı bölgedeki tektonik değişimlerin belirlenmesi için uydu görüntülerinin incelendiğini söyledi.

Şimdiye kadar incelenen görüntülerin Nepal merkezli olduğuna dikkati çeken Briggs, Langtang'ın batısındaki Ganeş Himal ile doğusundaki Everest'te de yükseklik kaybı olduğunu vurguladı.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nden (DLR) jeolog Christian Minet, Sentinel-1a uydusundan elde edilen verilerin, Katmandu'nun kuzeyindeki dağlık bölgenin yüksekliğinin 1,5 metreye kadar azaldığını gösterdiğini belirtti.

Leeds Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tim Wright, bu tür alçalma ve yükselmelerin büyük depremlerde normal olduğuna dikkati çekti.

