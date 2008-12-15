Neonaziler Alman komiseri bıçakladı, ortalık karıştı

Almanya’da Passau kentinin emniyet müdürü Alois Mannichl’in evinin önünde Neonazilerin saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Mannichl’in ağır yaralandığı saldırıya karıştığı şüphesiyle iki kişinin gözaltına alında ancak daha sonra olayla bir ilgileri bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.Saldırıda karnından bıçaklanan Alois Mannichl’in tedavisi ise kaldırıldığı hastanede sürüyor.Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ve olayı soruşturan savcı Christoph Stroetz birlikte basın toplantısı düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Demokrat Parti NPD’nin kapatılması yönündeki taleplerini yeniden dile getirmeye başladılar.Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, aşırı sağcıların saldırıların bu olayla yeni bir boyut kazandığını söylerken, Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer da NPD’nin kapatılması yönünde başvuruda bulunulmasının gözardı edilemeyeceğini kaydetti.Bu saldırıya devletin sert ve açık bir cevap vermesi gerektiğini belirten Seehofer, “Elimizdeki tüm imkanlarla Bavyera’da aşırı sağcılara karşı mücadele edeceğimizden tek bir şüphem bile yok” diye konuştu.Alman Parlamentosu’nun İçişleri Komisyonu Başkanı Sebastian Edathy de NPD hakkında yeni bir kapatma davası açılması talebinde bulundu. Bavyera yönetiminin de bu konuda artık uyandığını ve bundan memniyet duyduğunu belirten Edathy, aşırıların hareket alanını kısıtlayabilmek için NPD’nin kapatılmasının gerekli olduğunu ifade etti.Sebastian Edathy, ayrıca aşırı sağcı saldırganların sert bir şekilde cezalandırılmalarını istedi. Aşırı sağ motifli bir yaralama olayında saldırganların cezasının ertelenmemesi gerektiğini söyleyen Edathy, zanlıların hemen demir parmaklıkların arkasına gönderilmesini savundu.Hastanede tedavisi süren 52 yaşındaki Emniyet Müdürü'nün hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Polis şefi Passau ve çevresinin aşırı sağcıların güçlendiği bir yer haline gelmesini engellemek için son aylarda çok sayıda operasyon düzenlemişti.Aşırı sağcıların bu nedenle internet sayfalarında polis müdürünü eleştirdiği biliniyordu. Son olarak aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD), 16 Kasım'daki bir anma töreninde polis müdürünün kendilerini rahatsız ettiğini öne sürmüştü.Passau ve çevresi son aylarda aşırı sağcıların örgütlendiği bir yer haline gelmişti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre bu yıl Passau ve çevresinde aşırı sağcılar 83 suç işledi. Geçen yılsa bu rakam 40'tı.