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Dünya

Neonazi yandaşları rahat durmuyor NÜRNBERG (A.A)

24 Aralık 2011 21:08

-Neonazi yandaşları rahat durmuyor NÜRNBERG (A.A) - 24.12.2011 - Almanya'nın Nürnberg kentinde süpermarket işleten Türk vatandaşı Mustafa Şimşek, aşırı sağcılar tarafından tehdit ve ırkçılık içeren mektuplar aldığını söyledi. Şimşek, aşırı sağcılar tarafından evine posta ile gönderilen tehdit ve ırkçılık içeriği bulunan mektuptan tedirginlik duyduğunu, ancak yine de korkmadığını belirtti. Mektupla birlikte polise başvurduğunu ifade eden Şimşek, Alman polisinin ''Bu mektuplardan çok var ve bir şey yapamayız'' dediğini aktardı. Şimşek, Almanya'da yaşayan herkesin bu türden aşırı sağcı düşünceye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, ''Biraz tedirginlik içinde olsam da Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Almanya'daki Türk işverenlerimizin ve vatandaşlarımızın rahat nefes alabilmesi için aşırı sağcı Milliyetçi Demokrat Parti'nin (NPD) kapatılması ve Neonazi karşıtı olanların, aşırı sağa karşı birlik içinde hareket etmesi gerekir'' diye konuştu.

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