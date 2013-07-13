Neo-Naziler tarafından öldürülen Habil Kılıç'ın eşi: Kanları temizlettiler

Almanya’da Neo-Nazi davası Münih’te devam ediyor. 2001 yılında öldürülen Habil Kılıç’ın eşi Pınar Kılıç, "Bu kadın hayatımızı mahvetti" diye bağrınca başını hep öne eğen başsanık Beate Zschaepe davalı kadınla göz göze geldi.

Münihli manav Habil Kılıç, 29 Ağustos 2001’de tezgâhı önünde öldürülmüştü. Mahkemede gösterilen resimlere göre kurşunlardan biri sol yanağından girdi, diğeri ise başının arkasından. Olay sırasında Türkiye’de olan Pınar Kılıç da önceki gün mahkemede ifade verenler arasındaydı.

Ali Mercimek'in Hürriyet'teki haberine göre, başyargıcın şimdiki adresini sorması üzerine “Bu bilgiler sizde var. Avukatıma sorun bu bilgileri” diyen Pınar Kılıç, şöyle devam etti:

“Eşimin kanlarını bile bana temizlettiler. Bu kadın hayatımızı mahvetti. Eşim sadece ekmek parasını kazanmak isteyen biriydi, ne istediler. Burada önemli olan benim hayat öyküm mü, yoksa bu kadına verilecek ceza mı? Bu kadar mağduriyetten sonra insanın durumu nasıl olabilir, siz ne düşünüyorsunuz.”



Göz göze geldiler



Bu sözlerle duruşma salonunda soğuk rüzgârlar eserken, 22 duruşma boyunca başını öne eğmeye özen gösteren sanık da Pınar Hanım’a baktı. Kılıç ise konuşmayı sürdürdü:

“Türkiye’deki akrabalarımı bile sorguya çektiler, yıllarca bizi ağır şüpheli olarak soruşturdular. Benim sağlı sollu resimlerimi çektiler, parmak izimi aldılar. Halen tedavi görüyorum.”