"Neo-Naziler, gençleri Instagram üzerinden aşırı sağcı gruplara çekiyor"

Irkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Hope Not Hate'in yaptığı araştırma, neo-Nazi örgütlerin genç insanları Instagram üzerinden aşırı sağcı gruplara çektiğini gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yıllık raporunu yayımlayan Hope Not Hate, Instagram'ın "önerilenler" özelliği ve görsel medya olması sebebiyle gençleri, neo-Naziler tarafından aşırı sağcı gruplara çekmek konusunda kullanıldığını açıkladı.

Hope Not Hate, Britanya'da "The British Hand" ve "National Partisan Movement" adında iki aşırı sağcı örgüte dikkati çekerek bu grupların Instagram üzerinden üye topladığını söyledi. Hope Not Hate, Instagram'ın aşırı sağcı gruplar tarafından kullanımı konusunda önlemleri artırması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Facebook tarafından yapılan açıklamada Facebook ve Instagram'da 250 beyaz üstünlükçü grubun engellendiğini açıklamıştı.

Hope Not Hate, eski aşırı sağcı grupların yerini dijital medyayı kullanan bir jenerasyonun aldığını, yeni grupların ideolojilerini oyunlar, sosyal medya, online kulüpler gibi platformlarla yaydığını söyledi.