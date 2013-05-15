Neo-Nazi davasının sanığı 10 cinayet, örgüt üyeliği, soygunla yargılanıyor!

8’i Türk 10 kişiyi öldüren neo-nazi çetesinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Münih’te yapıldı. Dilekçe yağmuruna rağmen mahkeme yol aldı; iddianame, davanın baş sanığı Beate Zschaepe’nin yüzüne karşı okundu.

Baş sanık Beate Zschaepe 15 dakika gecikmeyle duruşma salonuna geldi. Üzerinde gri bir ceketle gelen Zschaepe'nin, bu kez küpeleri görünecek şekilde saçlarını topladığı görüldü. Yine basına sırtını dönen baş sanığın avukatları kendisini çevreleyerek kameralardan onu uzak tutmaya çalıştılar. Duruşma 20 dakika gecikmeyle saat 10'a kısa bir süre kala başladı.

Öldürülen İsmail Yaşar'ın ailesinin avukatı Aziz Sarıyar, salonda o andaki atmosferi, “Geçen hafta olduğu gibi herkes bir beklenti içindeydi. İddianame okunur mu, yoksa dilekçe verilir mi, tedirgindik. Zschaepe tedirgindi, huzursuz, heyecanlı gibiydi. Sonra tekrar dilekçeler verildi” sözleriyle özetledi.

Dilekçe üzerine dilekçe

Duruşmaya iki kez ara verildi. Sanık avukatları, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bir çok talepte bulundu. Baş sanık Beate Zschaepe'nin avukatı Wolfgang Heer, mahkeme salonunun bu davaya uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatı ikinci akreditasyon uygulamasının da hatalı olduğu, kamuoyunun davaya katılımının yeterli düzeyde sağlanamadığı, duruşma salonunun üst katında yer alan gazetecilerin ve izleyicilerin duruşma salonunu tam olarak göremedikleri gibi gerekçeler sunarak davaya iki gün ara verilmesini istedi. Mahkeme bu yöndeki dilekçeleri kabul etmedi.



Avukat Aziz Sarıyar, “Bu mağdur aileler için önemliydi. Onların gözünde dava başlamış oldu. İddianamenin okunması güvence verdi. Tekrar ertelenseydi, hayal kırıklığı büyüyecekti ve aileler şüpheye kapılabilirdi” dedi.

İddianamede Beate Zschaepe, NSU terör örgütünün işlediği 10 cinayete iştirak etmek, banka soygununa iştirak etmek, kundaklama ve terör örgütüne üyelik ile suçlandı. Diğer dört sanık da NSU örgütüne silah ve sahte ehliyet tedarik etmek gibi girişimlerle NSU örgütüne yardım etmekle suçlandı. Avukat Sarıyar iddanamenin okunduğu sırada Beate Zschaepe'nın tepkisini, “İlk sırada oturduğum için yüz yüze geliyoruz. İlk anda heyecanlıydı. Diğer sanıklarda bir huzursuzluk belliydi. Daha sonra yine rahattılar” sözleriyle aktardı.



‘Mahkeme heyeti hatalı kuruldu’ iddiası

Duruşma sırasında sanıklardan Ralf Wohlleben ile baş sanık Zschaepe'nın avukatları ayrı bir dilekçe daha verdi. Dilekçenin gerekçesi, mahkeme heyetinin yanlış kurulduğu yönündeydi. Savunma avukatları bu heyetten bir hâkimin duruşmalar başlamadan önce Federal Ceza Mahkemesi'ne tayini çıktığı ve onun yerine geçecek hâkimin yanlış belirlendiğini, heyetin karar veremeyeceğini öne sürdü.

Bu konuda savunma avukatları olarak bir değerlendirmede bulunamayacaklarını belirten Av. Sarıyar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu heyetlerin kuruluşu ile değişik listeler var. Bu listeleri tanımadığımız için hata var mı, kesin konuşamıyoruz. Hakimlerin tavrı rahattı. Bu da bir tedirginlik yok gibi bir görünüm verdi. Bu dilekçeler yarın görüşülecek. Yarın mahkeme kararını verecek. Başka dilekçeler verilecek mi, beklememiz lazım. Bir müdahil avukat tarafından Haç'ın kaldırılması ile ilgili bir dilekçe verilmişti. Dilekçe yarın tekrarlanır mı bilmiyorum. Önemli olan mahkemenin yarın bugün verilen dilekçelerle ilgili bir karar alması.”



Deutsche Welle Türkçe