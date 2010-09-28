-NEMRUT GÖLÜ'NE MÜKEMMELLİYET ÖDÜLÜ BRÜKSEL (A.A) - 28.09.2010 - Avrupa Birliği (AB), Nemrut Gölü'nü "akustik turizmde Avrupa'nın 25 mükemmel destinasyonu" arasında gösterdi. AB'nin sürdürülebilir turizmi teşvik için başlattığı "Avrupa Mükemmelliyet Destinasyonları" (EDEN) projesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen diğer 24 merkez arasında Avusturya'nın Seelentium yöresi, Belçika'nın l'Eau d'Heure Gölü, Bulgaristan'dan Silistre, Hırvatistan'dan Nin kenti, Kıbrıs Rum kesiminden Kato Pirgos köyü, Çek Cumhuriyeti'nin Bistricko yöresi, Estonya'nın Vortsjarv ve Finlandiya'nın Saimaa gölleri, Fransa'nın "The Grand Site du Marais Poitevin" adlı su kanalları bölgesi, Almanya'nın Pomeranian nehir vadisi, Yunanistan'ın Serres bölgesi, Macaristan'ın suni Tisza gölü, İzlanda'nın Westfjords yöresi, İrlanda'nın Loop Head yarımadası, İtalya'nın Monte Isola kenti, Letonya'nın Jūrmala ve Litvanya'nın Zarasay bölgeleri, Lüksemburg'un Upper Sure doğal parkı, Malta'nın tarihi Isla kenti, Hollanda'nın WaterReijk Weerribben Wieden yöresi, Polonya'nın Biebrza vadisi, Romanya'nın tarihi Transilvanya bölgesinin merkezindeki Geoagiu Bay, Slovenya'nın Kolpa nehri ve İspanya'dan A Guarda yeraldı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un yüzmek ve botla gezmek için ideal olduğu, göle yakın küçük havuzlardaki kaplıca banyolarının turistlerin ilgisini çektiği belirtildi.