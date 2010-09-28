T24 LogoT24 Logo
Yaşam

NEMRUT GÖLÜ'NE MÜKEMMELLİYET ÖDÜLÜ BRÜKSEL (A.A)

28 Eylül 2010 21:47

-NEMRUT GÖLÜ'NE MÜKEMMELLİYET ÖDÜLÜ BRÜKSEL (A.A) - 28.09.2010 - Avrupa Birliği (AB), Nemrut Gölü'nü "akustik turizmde Avrupa'nın 25 mükemmel destinasyonu" arasında gösterdi. AB'nin sürdürülebilir turizmi teşvik için başlattığı "Avrupa Mükemmelliyet Destinasyonları" (EDEN) projesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen diğer 24 merkez arasında Avusturya'nın Seelentium yöresi, Belçika'nın l'Eau d'Heure Gölü, Bulgaristan'dan Silistre, Hırvatistan'dan Nin kenti, Kıbrıs Rum kesiminden Kato Pirgos köyü, Çek Cumhuriyeti'nin Bistricko yöresi, Estonya'nın Vortsjarv ve Finlandiya'nın Saimaa gölleri, Fransa'nın "The Grand Site du Marais Poitevin" adlı su kanalları bölgesi, Almanya'nın Pomeranian nehir vadisi, Yunanistan'ın Serres bölgesi, Macaristan'ın suni Tisza gölü, İzlanda'nın Westfjords yöresi, İrlanda'nın Loop Head yarımadası, İtalya'nın Monte Isola kenti, Letonya'nın Jūrmala ve Litvanya'nın Zarasay bölgeleri, Lüksemburg'un Upper Sure doğal parkı, Malta'nın tarihi Isla kenti, Hollanda'nın WaterReijk Weerribben Wieden yöresi, Polonya'nın Biebrza vadisi, Romanya'nın tarihi Transilvanya bölgesinin merkezindeki Geoagiu Bay, Slovenya'nın Kolpa nehri ve İspanya'dan A Guarda yeraldı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un yüzmek ve botla gezmek için ideal olduğu, göle yakın küçük havuzlardaki kaplıca banyolarının turistlerin ilgisini çektiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24