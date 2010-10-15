-NEMRUT GÖLÜ ÇÖP YUVASI BİTLİS (A.A) - 15.10.2010 - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN-European Destinations of ExcelleNce) çerçevesinde geçtiğimiz ay akustik turizmde Avrupa'nın 25 mükemmel destinasyonu arasına giren Nemrut Krater Gölü, alt yapı sorunları ve özellikle soğuk göl çevresindeki çöp birikintileriyle, yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor. Nemrut'ta turizme yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiren işadamı A. Menaf Kocakaplan, Nemrut'un Avrupa'nın görülmeye değer 25 mükemmel destinasyonu arasında yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını ve bunun alana yapacağı yatırımın haklılığını ortaya koyduğunu söyledi. Dünyanın ikinci büyük krater gölüne sahip Nemrut dağında birçok sorunun bulunduğunu anlatan Kocakaplan, şöyle konuştu: ''Dünyanın öbür ucundan kalkıp krater gölünü ziyarete gelenler, Nemrut dağına çıktıklarına pişman oluyorlar. En büyük problem elbette ulaşım. Telesiyej tesislerine kadar yolda çok önemli bir problem yok. Fakat ondan sonra çok büyük bir problem var. Burayı ziyaret eden insanlar neden bu yolun zirveye kadar yapılmadığını her defasında soruyor. Özellikle göle giderken yolun çok dar olması, patika yol olmasından dolayı tozdan çok şikayet ediliyor. Bir de zirvede ve göl çevresinde ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir tuvaletin olmamasından şikayetçiler. Çıplak olan yamaçların ağaçlandırılmamasından şikayetçiler. Bu konuda yetkililere biz ve halkımız sesleniyoruz. Dünya turizmine açık olan güzel ve doğa harikası alanda, bu yüzyılda bu eksikliklerin olmasını kabullenemiyoruz.'' Nemrut'ta sorunların bitmesi halinde, binlerce yerli ve yabancı turistin bu alana akın edeceğini belirten Kocakaplan, tanıtımla ilgili bu yıl çok önemli gelişmeler yaşandığını, ancak hala alt yapı sorunlarının devam ettiğini kaydetti. Kocakaplan, ''Dileğimiz, sorunların er geç çözümlenmesi. Orayı çok büyük yatırım yaptık. Gelişmelere bağlı olarak yatırımlarımız devam edecek. Bu yatırımlar istihdama çok büyük katkı sağlayacak'' diye konuştu. -''TURİST ÇÖPLERİ KORKUNÇ BULUYOR'' Nemrut Krater Gölüne Hollandalı bir turist kafilesini getiren rehber Oktay Göktaş ise, turistlerin gördükleri çöpleri korkunç olarak değerlendirdiğini söyledi. Göktaş, şunları ifade etti: ''Bu bir rezalet. Oturup burada bir çay içecek yer yok. Yollar özellikle mayıs ve nisan aylarında berbat. Eyfel Kulesi'ni yılda 20 milyon kişi gidip görüyor. Burada adeta cennet gibi bir doğa var. Ama bu doğa harikası yer kirletiliyor. Altyapı yok. Öncelikle eğitim altyapısının oluşturulması gerekiyor. İnsanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ülkemizde bu tür alanlar çok olduğu için belki bu yüzden değersiz oluyor. Bu bölgelerin genelinde böyle sorunlarla karşılaşıyoruz.'' Hollandalı turistlerden Alma Bakker, rehber aracılığıyla yaptığı açıklamada, alanı çok bakımsız bulduğunu ve bu doğa harikası yeri kirletmenin çok ayıp olduğunu ifade etti. Alandaki çöpleri çok kötü bulduğunu belirten Astrid Koch ise, bu gibi yerlerin özellikle korunması gerektiğini ve ulu orta saçılan çöplerin bu alana yakışmadığını söyledi. Avrupa'da böylesi doğal güzelliği olan bir krater gölünü bulmanın imkansız olduğunu anlatan Marion Woudenberf de, özellikle krater gölüne giden yolun çok kötü durumda olduğunu ve çöplerin etrafa saçılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ise, Nemrut Krater gölü ve çevresinin, Çevre ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu söyledi.