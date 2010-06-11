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Dünya

Nelson Mandela'ya acı haber

Nelson Mandela'nın 13 yaşındaki torununun çocuğu, Dünya Kupası öncesindeki bir konseri izledikten sonra trafik kazasında öldü.

11 Haziran 2010 03:00

T24- Nelson Mandela Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Güney Afrika eski Devlet Başkanı Mandela'nın torununun, Dünya Kupası başlamadan önce Orlando Stadyumu'nda verilen bir konseri izledikten sonra dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi.


Açıklamada, doğum gününden iki gün sonra yaşamını yitiren Zenani Mandela'nın, Güney Afrika eski Devlet Başkanının 9 torun çocuğundan biri ve eski eşi Winnie Madikizela-Mandela'dan olan kızı Zindzi Mandela'nın torunu olduğu belirtildi.


Polis, Mandela'nın eski eşinin de kaza sırasında araçta bulunduğunu, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.


Güney Afrika'nın 2004 yılında Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülke olarak belirlenmesine yardım eden Mandela'nın, sağlık sorunlarına rağmen Kupa'nın açılış maçını izlemesi ümit ediliyordu.

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