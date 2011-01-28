-NELSON MANDELA TABURCU EDİLDİ JOHANNESBURG (A.A) - 28.01.2011 - Hastaneye kaldırılan Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela'nın akut solunum enfeksiyonu geçirdiği, tedavisi evde sürdürülebileceği için taburcu edildiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, tedaviye olumlu yanıt veren 92 yaşındaki Mandela'nın hastaneden çıktığını belirtti. Yetkililer, Mandela'nın tedavisine evinde devam edileceğini kaydetti. Dünyanın "en ünlü mahkumu" olarak anılan Mandela, ırkçılığa karşı mücadelesi nedeniyle 27 yıl hapis yatmıştı. Güney Afrika'nın 1994'te ilk siyah devlet başkanı olan Mandela, bir dönem görev yaptıktan sonra 1999 yılında istifa etmişti.