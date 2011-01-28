T24 LogoT24 Logo
Dünya

NELSON MANDELA TABURCU EDİLDİ JOHANNESBURG (A.A)

28 Ocak 2011 16:15

-NELSON MANDELA TABURCU EDİLDİ JOHANNESBURG (A.A) - 28.01.2011 - Hastaneye kaldırılan Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela'nın akut solunum enfeksiyonu geçirdiği, tedavisi evde sürdürülebileceği için taburcu edildiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, tedaviye olumlu yanıt veren 92 yaşındaki Mandela'nın hastaneden çıktığını belirtti. Yetkililer, Mandela'nın tedavisine evinde devam edileceğini kaydetti.  Dünyanın "en ünlü mahkumu" olarak anılan Mandela, ırkçılığa karşı mücadelesi nedeniyle 27 yıl hapis yatmıştı. Güney Afrika'nın 1994'te ilk siyah devlet başkanı olan Mandela, bir dönem görev yaptıktan sonra 1999 yılında istifa etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24