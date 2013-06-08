Nelson Mandela tekrar hastanede

Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın tekrar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 94 yaşındaki Mandela'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Mandela, 27 Mart'ta akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmış ve 6 Nisan'da taburcu edilerek tedavisine evinde devam edileceği belirtilmişti.

Mandela, ülkesinde ve tüm dünyada ırkçılıkla mücadelenin simgesi haline gelmiş siyasi bir kişilik olarak tanınıyor.