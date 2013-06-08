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Yaşam

Nelson Mandela tekrar hastanede

Mandela'nın tedavisinin Pretoria'daki hastande yapıldığı ve durumunun "ciddi ancak sabit" olduğu ifade edildi

08 Haziran 2013 15:45

Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın tekrar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 94 yaşındaki Mandela'nın hastalığının nüksettiği belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Mandela, 27 Mart'ta akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmış ve 6 Nisan'da taburcu edilerek tedavisine evinde devam edileceği belirtilmişti.

Mandela, ülkesinde ve tüm dünyada ırkçılıkla mücadelenin simgesi haline gelmiş siyasi bir kişilik olarak tanınıyor.

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