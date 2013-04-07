Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela, taburcu oldu.

Güney Afrika hükümeti, 94 yaşındaki Mandela'nın durumunun düzelmeye başladığını açıkladı.

Mandela akciğer enfeksiyonun nüksetmesi üzerine 27 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı.

1994-1999 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan ve azınlıktaki beyazların yıllar süren ırk ayrımına dayalı idaresinin ardından ülkenin ilk siyah cumhurbaşkanı olan Mandela, birçok kişi tarafından ülkenin "babası" olarak kabul ediliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mandela'nın tedavisinin evinde süreceği belirtildi.



2 yıl içinde 4 kez hastaneye kaldırıldı



Mandela, son iki yıl içinde dört kez hastaneye kaldırıldı.

Eski Güney Afrika ldieri Aralık'ta akciğer enfeksiyonu ve safra taşı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün kalmıştı.

Mandela, Şubat'ta ise mide rahatsızlığı için hastaneye yattı.

Hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanan Nelson Mandela, 1962'de sabotaj iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Nelson Mandela, 1980'lerin başında, 18 yılını geçirdiği Robben Adası'nda vereme yakalanmıştı.

Mandela'nın sert rüzgarlarıyla bilinen adadaki taş ocaklarında çalıştırılırken hastalandığı belirtiliyor.

27 yıl hapis yatmasına karşın Mandela eski düşmanlarını affetmiş ve siyahlarla beyazların uzlaşarak ortak bir gelecek kurması çağrısında bulunmuştu.

BBCTürkçe