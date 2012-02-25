Nelson Mandela'nın 'durumu iyi'

T24 - Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela'nın, hastanede, teşhis amaçlı bir müdahale geçirdiği ve sağlık durumunun tehlikede olmadığı açıklandı.

Daha önceki saatlerde BBC'nin ulaştığı kaynaklardan, Mandela'nın karın bölgesinde duyduğu rahatsızlık ardından dün gece bir ameliyat geçirdiği ve şimdi sağlığının "iyi durumda olduğu" bilgisi alınmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın "uzun zamandır devam eden ve tıbbî uzmanlarca incelenmesi gereken bir karın bölgesi rahatsızlığı"ndan ötürü hasteneye kaldırıldığı belirtilmişti. Irk ayrımcılığıyla yürütülmüş olan savaşın lideri, 93 yaşındaki devlet adamı Mandela, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşadı.

Cumhurbaşkanı Zuma adına yapılan önceki açıklamada da, ülkede "Madiba" ismiyle anılan Mandela'nın "neşeli ve iyi olduğu" kaydedildi.

Zuma'nın sözcüsü Mac Maharaj, "tüm Güney Afrikalıların ve dünyadaki bütün insanların Mandela'ya sevgilerini ve iyi dileklerini ilettiklerini" söyledi; kamuoyu ve basından, Mandela ve ailesinin özel yaşamına saygı gösterilmesini istedi.

Sözcü, Nelson Mandela'nın dün gece fıtık ameliyatı olduğu yolundaki haberleri doğrulamadı.

Söylentileri önleme çabası

Mandela'nın en büyük torunu Ndileka Mandela da, dedesinin sağlık durumu konusunda kaygı duyulacak birşey olmadığını söyledi; kendisini en son Çarşamba günü gördüğünü, gayet neşeli bulduğunu ve yaşına göre çok sağlıklı göründüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Nelson Mandela'nın hangi hastaneye kaldırıldığı belirtilmedi ama "Madiba"nın, başkent Pretoria yakınlarındaki bir askeri hastaneye kaldırıldığı düşünülüyor. Kentteki bir hastanenin dışında bekleşen gazetecilere buradan ayrılmaları, aksi takdirde gözaltına alınacakları uyarı yapıldı.

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin sözcüsü de "bir panik durumu olmadığını" kaydetti; "Mandela'nın hastaneye kaldırılması âcil bir olay değildi; daha önceden planlanmıştı." dedi.

Mandela, geçen ay Doğu Cape'deki kırsal kesimde bulunan evinden Johannesburg'a dönmüştü. 2011 Ocak'ında da Johannesburg'daki Milpark hastanesinde yakalandığı ciddi göğüs enfeksiyonundan tedavi görmüştü.

BBC'nin Johannesburg'daki muhabiri Andrew Harding, daha önce çeşitli defalar Mandela'nın sağlığıyla ilgili olarak çıkan yoğun söylentiler yüzünden, bu kez hükümetin, bilgi akışını kontrol altında tutmak istediğine işaret ediyor.