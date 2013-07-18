Nelson Mandela 95 yaşında

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gören Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın bugün 95. yaş günü.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma yaptığı açıklamada, doktorların, Pretoria kentindeki hastanede tedavisi devam eden Mandela'nın sağlık durumunun giderek daha iyiye gittiğini söylediğini belirtti.

Mandela'nın kızı Zindzi Mandela ise sağlık durumu günden güne iyiye giden babasının her an evine dönebileceğini kaydetti.

Bu arada Güney Afrika'daki ırkçı beyaz rejime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle ömrünün 27 yılını demir parmaklıkların ardında geçiren ve ülkesine 5 yıl devlet başkanı olarak hizmet eden 1918 doğumlu Mandela, bugün 96 yaşına giriyor.

Obama ve Putin kutladı

Çok sayıda lider Mandela’ya kutlama mesajı yolladı. ABD Başkanı Barack Obama, mesajında, "Mandela’nın uzun yıllar hapis yattığı Robben Island Cezaevi’ndeki ziyaretinden çok etkilendiğini" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kutlama mesajında, "Mandela’nın modern Afrika tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu“ belirtti. Putin, "Mandela demokratik Güney Afrika’nın mimarıdır“ görüşünü dile getirdi.

BM genel kurulunda doğum günü kutlanacak

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, "Uluslararası toplumun bu önemli figürünün bir Güney Afrikalı olmasından gurur duyuyoruz. Mandela’nın 95’inci yaş gününün şimdiye kadar kutlanan en büyük doğum günü olmasını istiyoruz“ dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 2009'da her yılın 18 Temmuz tarihini "Dünya Nelson Mandela Günü" ilan etmiş, Mandela'nın 90. yaş günü büyük bir stadyumda kutlanmıştı.

Mandela’nın 95’inci doğum günü bugün dünya çapında etkinliklerle kutlanıyor. BM genel kurul salonunda yapılacak kutlamaya aralarında ABD eski başkanı Bill Clinton ve şarkıcı Harry Belafonte’nin de bulunduğu çok sayıda kişinin katılımı bekleniyor.