Nelson durdurulamıyor



Jameer Nelson atıyor, Magic kazanıyor! Florida ekibinin 'zaman zaman tartışılan' ismi skorer kimliğini Golden State Warriors maçında da gösterdi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Orlando Magic, pazartesi gecesi Golden State Warriors'ı konuk etti. Baştan sona üstün bir mücadele sergileyen Florida ekibi mücadeleyi 113-81 galip tamamladı.



Nelson 22 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle maçın en skorer ismi olurken 5/5 iki sayı, 4/4 üç sayı yüzdesiyle göz kamaştırdı. Yetenekli guard böylece oynadığı son 16 maçın 15'inde en az 15 sayı atma başarısını gösterdi. 8 sayıyla oynadığı 24 Kasım'daki Milwaukee Bucks maçında ise 16:37 dakikada 8 sayı atıp daha sonra sakatlanarak maçı yarıda bırakmıştı.



Florida ekibinde ayrıca Rashard Lewis 21 sayı, 5 ribaunt, Mickael Pietrus 14 sayı, Dwight Howard ise 11 sayı, 11 ribaunt ile oynadı. Hidayet ise skor anlamında durgun bir gece geçirerek maçı 12 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle bir kez daha herşeyi yapabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.



Stephen Jackson, Corey Maggette ve Monta Ellis'in yokluğunda adeta gücünün yarısını kaybetmiş olarak maça çıkan konuk ekipte ise Jamal Crawford 18 sayı, Anthony Morrow 13 sayı, Marco Belinelli 12 sayı, 6 ribaunt, Anthony Randolph 11 sayı, 13 ribaunt, 3 blok ile oynadı.



En kısa ile en uzun işi bitirdi



NBA'de Pazartesi gecesinin önemli maçlarından biri IZOD Center'de New Jersey Nets ile Houston Rockets arasında oynandı. Konuk ekip etkili savunması ve Yao & Brooks ikilisiyle farka gitti 114-91.



Houston'da Çinli pivot Yao Ming 24 sayı, 16 ribaunt, 4 blok ile yıldızlaşırken Rafer Alston'ın yokluğunda ilk beşte maça başlayan 1.83 metrelik guard Aaron Brooks 22 sayı, 6 asistle kariyer rekoru kırdı.



Nets'te ise Keyon Dooling 17 sayı, 5 asistle takımının en skorer ismi olurken takımın iki skorer ismi Vince Carter ve Devin Harris 10'ar sayıda kaldılar.



Gecenin toplu sonuçları;



Golden State 81

Orlando 113



Houston 114

New Jersey 91



LA Lakers 105

Memphis 96



Sacramento 85

San Antonio 101



Portland 89

Denver 97



Toronto 97

LA Clippers 75



