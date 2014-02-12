Necdet Özel'e 2017'ye kadar görevde kalma yolu açıldı

Cumhurbaşkanı’nın onayı ile görev süresi sadece bir yıl uzayan kuvvet komutanlarının görev süreleri 65 olan yaş hadleri dolana kadar uzatılabilecek. Yapılan düzenleme ile Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay Başkanlığı’nda yaş haddi 67 olduğu için istendiği takdirde 2017 yılına kadar görevde tutulabilecek.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda soruşturma iznini Başbakan, Jandarma Genel Komutanıyla ilgili ise İçişleri Bakanı’na veren Askerlik Kanunu’nda değişiklik içeren tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul ederek yasalaştı.

Yasaya göre bu kararlara 10 gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edilebilecek, Cumhurbaşkanının vereceği karar ise kesin olacak. Hakkında soruşturma izni verilen komutanlar, bu izni veren makam tarafından soruşturmanın güvenliği ve sağlıklı yürümesi için geçici süreyle görevden uzaklaştırılabilecek.

Yüce Divan'da yargılanacaklar

İsimsiz, imzasız, adressiz veya takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak. Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği denetim elemanlarıyla da yaptırılabilecek. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecek. Bu karar kesin olacak. İzin vermeye yetkili merci, kamu davasının açılmasına gerek görürse, soruşturma dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderecek.

Görev süreleri uzatılabilecek

Kuvvet komutanlarının görev süreleri birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilecek. Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) değerlendirmesine alınacak. Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanların da değerlendirmeye alınması düzenlemesiyle birlikte yıllık kontenjanda değişiklik yapılabilmesi için YAŞ’a, yıllık kontenjanda değişiklik yapma yetkisi verilecek.

Daha genç Generaller

Yeni düzenleme ile general ve amiral sayılarında terfi miktarı arttırılacağı için daha genç generaller TSK’da görev almaya başlayacak. Özellikle Deniz Kuvvetleri’nde davalar, istifalar ve verilen hükümlerden dolayı yaşanan amiral eksiği sıkıntısı da bu düzenlemelerle aşılabilecek. Rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile Genelkurmay Başkanı ‘Korgeneral ve Koramiral’ sayısında da arttırım yapılabilecek. TSK’daki generallerin yaşları da atama öncesi dönemlere göre fazla olabileceğinden dolayı gençleşebilecek.

Özel'e 2017 yolu

Cumhurbaşkanı’nın onayı ile görev süresi sadece bir yıl uzayan kuvvet komutanlarının görev süreleri 65 olan yaş hadleri dolana kadar uzatılabilecek. Yapılan düzenleme ile Orgeneral Özel, Genelkurmay Başkanlığı’nda yaş haddi 67 olduğu için istendiği takdirde 2017 yılına kadar görevde tutulabilecek.

Ahlaki ve fiziki yeterlilik

Meslek hayatı boyunca en az dört farklı sicil üstü tarafından üç kez sicil tam notunun yüzde 60’ından daha düşük sicil alan subay ve astsubaylar hakkında yetersizlik nedeniyle TSK’dan ayırma işlemi başlatılabilecek. TSK Personel Kanunu’ndaki “yeterlilik” tanımına “fiziki” ibaresi de eklenecek. Buna göre, yeterlilik, “ahlaki, askeri, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakatidir” şeklinde tanımlanacak. Fiziki yeterlilik değerlendirme testinden elde edilecek not, sicil sistemine dahil edilecek.

Celp dönemleri ve celp ile sevk esaslarını belirleme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı’na veriliyor. Celp çağrısı konusunda, sınırlayıcı hükümler kaldırılarak, celp çağrısıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’na yetki veriliyor.

Bedelsiz tahsis

Uzman erbaşlar bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay olabilecek. Orduevlerine KDV istisnası getirilecek. Dost ülkelere TSK yardımı kolaylaştırılırken, TSK tarafından yürütülen savunma ve güvenlikle ilgili projelerde, ilgili bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlar, kamu veya özel kurum kuruluşlara bedelli veya bedelsiz tahsis edilebilecek.

Askeri kantinler kiralanabilecek

Milli istihbarat hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilerine her ay ödenmekte olan 100 liradan, makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklileri de yararlanacak. TSK mensupları; kendi kıta, karargah ve kurumları içinde amatör askeri spor kulüpleri kurabilecek ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilecek. Orduevleri dışarıdan personel hizmeti alabilecek. Askeri kantinler ise kiraya verilebilecek ya da üçüncü şahıslara işlettirilebilecek.