Nejat İşler'den Burak Elmas tepkisi: 6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir

Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Nejat İşler, Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas yönetiminin ibra olmamasına ilişkin, ''6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın.'' diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray, 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Oylama sonrası konuşan Burak Elmas, önümüzdeki hafta seçim kararı alacaklarını açıkladı. Fenerbahçeli olan ünlü oyuncu Nejat İşler Burak Elmas yönetiminin ibra olmamasını twitter hesabından yorumladı: "Sapla samanı karıştırmayın" "6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir. Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın."