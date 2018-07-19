"Nejat İşler darp edildi" iddiası

Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan ünlü oyuncu Nejat İşler'in bir hayranının eşi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun arkadaşları tarafından Bodrum 'da bulunan özel bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.



Ayakta tedavi edilen İşler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.