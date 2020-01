Nejat Eczacıbaşı ölümünün 20 yılında New York Filormoni ile anılacak

Eczacıbaşı Topluluğu ve İKSV'nin kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, ölümünün 20. yılında dünyanın en büyük orkestralarından biri olan New York Filarmoni Orkestrası'nın iki konseriyle anılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Holding sponsorluğunda 3 ve 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Anma Konserleri"nde dünyanın en eski ve en önemli orkestralarından biri olarak anılan New York Filarmoni Orkestrası, şef Alan Gilbert yönetiminde iki gece üst üste İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. İKSV tarafından 3 Mayıs Cuma ve 4 Mayıs Cumartesi tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserlerin solistleri, "klasik müziğin süper starı" olarak tanınan kemancı Joshua Bell ve günümüzün en tanınmış piyanistlerinden Emanuel Ax olacak.



New York Filarmoni Orkestrası'nın 3 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde vereceği ilk konserde, orkestranın Christopher Rouse'a sipariş ettiği ve dünya prömiyerini Nisan ayı ortasında yapacağı "Prospero's Rooms" isimli yeni senfonisinin Avrupa prömiyeri gerçekleştirilecek. Alan Gilbert yönetimindeki orkestra daha sonra Bernstein'ın solo keman, yaylılar, arp ve perküsyon için yazdığı "Serenat" isimli eserinde Joshua Bell'e eşlik edecek. New York Filarmoni, programı Çaykovski'nin 6 numaralı Senfoni'si ile tamamlayacak.



4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da, yine Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ikinci konser, Mozart'ın 36 numaralı Do Majör Senfoni'si ile başlayacak. Mozart'ın 25 numaralı Do Majör Piyano Konçerto'sunda piyanist Emanuel Ax'a eşlik edecek orkestra, programı, orkestrasyonunu Ravel'in yaptığı Mussorgsky'nin "Bir Sergiden Tablolar" isimli eseriyle tamamlayacak.



Kurulduğu 1842 yılından bu yana, 63 ülkede, 430 şehirde verdiği konserlerle dünya çapında bir üne sahip olan New York Filarmoni Orkestrası, bugüne kadar Antonín Dvořák, Gustav Mahler, Otto Klemperer, Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini, Igor Stravinsky ve Aaron Copland gibi müzisyenler tarafından yönetildi. Orkestranın Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta ve Leonard Bernstein'in de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü müzik direktörleri arasına katılan son isim Alan Gilbert oldu. Şeflik kariyerine 1995 yılında Cleveland Orkestrası'nın yardımcı şefi olarak başlayan Gilbert, sonraki dönemde Stockholm Kraliyet Filarmoni Orkestrası ve Santa Fe Operası'nın müzik direktörlüğünü üstlendi. Gilbert, 2009 - 2010 sezonundan itibaren, konuk şef olarak birçok kez yönettiği New York Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğüne getirildi.



Her dönem çağdaş bestecilere destek veren New York Filarmoni Orkestrası, gerek siparişler gerekse prömiyerlerle pek çok yeni eserin dünya klasik müzik repertuvarına girmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Her sezon düzenli olarak önde gelen çağdaş bestecilerin eserlerini seslendiren orkestra, Yerleşik Bestecisi Christopher Rouse'un yeni eserinin dünya prömiyerini Nisan 2013'te Avery Fisher Konser Salonu'nda gerçekleştirecek ve eserin Avrupa prömiyerini 3 Mayıs'ta İstanbul'da vereceği "Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Anma Konserleri"nde yapacak. Konserlerinin internetten indirilmesi olanağını sağlayan ilk Amerikan orkestrası olan New York Filarmoni aynı zamanda 2003 yılında Grammy Ödül töreninde canlı çalan ilk orkestraydı. New York Filarmoni Orkestrası'nın global sponsorluğunu Credit Suisse üstleniyor. Türkiye'deki ilk konserini Leonard Bernstein yönetiminde 1959 yılında veren New York Filarmoni Orkestrası, daha sonra 1985 yılında şef Lorin Mazeel yönetiminde 13. İstanbul Müzik Festivali'nin, 1995 yılında şef Kurt Masur yönetiminde 23. İstanbul Müzik Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'da konserler verdi.



New York Filarmoni Orkestrası'nın 3 Mayıs akşamı eşlik edeceği, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden Joshua Bell tutkulu yorumları, sahne karizması ve çokyönlülüğü ile "klasik müziğin süper starı" olarak anılıyor. Gerek solist gerek orkestra şefi olarak, oda müziği yaparken veya albüm kayıtlarında hep aynı düzeyde mükemmeliyet sergileyen Bell son olarak da Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası'nın Müzik Direktörlüğü'ne atandı ve böylece Sir Neville Marinner 1958'de orkestrayı kurduğundan beri bu göreve getirilen ilk şef oldu. Aralarında Grammy, Echo Klassik, Gramophone ödüllerinin de bulunduğu pek çok ödülün sahibi Bell, son olarak Batı Yakası Hik'yesi Suiti'nin ilk kaydı ve Bernstein'in Serenat'ını da içeren albümü ile Grammy'ye aday gösterildi.



4 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek konserin solisti Emanuel Ax, New York Filarmoni orkestrası tarihinde Yerleşik Sanatçı unvanına layık görülen dördüncü isim. Alan Gilbert'ın dünyanın en önemli piyanistlerinden biri olarak andığı Emanuel Ax, Amsterdam Concertgebouw, Berlin Filarmoni, Londra Filarmoni, Los Angeles Filarmoni ve San Francisco Senfoni gibi dünyanın tüm önde gelen orkestralarıyla düzenli konserler veriyor. Grammy ödüllü Emanuel Ax'ın birlikte çaldığı şefler arasında ise Simon Rattle, Mariss Jansons, John Eliot Gardiner, Vladimir Jurowski, Bernard Haitink ve Colin Davis gibi isimler bulunuyor.



3 Mayıs Cuma ve 4 Mayıs Cumartesi akşamları Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Alan Gilbert yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası konserlerinin biletleri 16 Şubat Cumartesi günü,satışa çıkıyor.Konserin bilet fiyatları 350 TL, 250 TL, 200 TL, 150 TL, 100 TL ve 35 TL (öğrenci). Tüm bilet alımlarında kredi kartı da geçerli olacak. Lale Kart sahipleri için indirimli ön satış 11 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Lale Kart üyeleri, öncelikli olarak aldıkları biletlerinde yüzde 25'e varan özel indirimden yararlanabiliyor. İKSV'den verilen bilgiye göre, Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri için indirimli ön satış 11 Şubat Pazartesi ve 12 Şubat Salı, Kırmızı ve Sarı Lale Kart sahipleri içinse 13 Şubat Çarşamba, 14 Şubat Perşembe ve 15 Şubat Cuma günlerinde gerçekleştirilecek.