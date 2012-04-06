Nejat Daş 1.2 milyon lira kefaletle serbest

Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterilen Nejat Daş, 2007’den beri cezasını çektiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden 1 milyon 250 bin TL kefalet karşılığında tahliye oldu.

Cezasının dolmasına daha 9 yıl daha vardı

Vatan'ın haberine göre, Güney Amerikalı ünlü mafya lideri Escobar’a benzerliği inedeniyle Türk Escobar olarak tanınan uyuşturucu baronu Nejat Daş’a tahliye piyongosu vurdu. Lucky-S ve ‘Kısmetim-1’ uyuşturucu kaçakçılığı davalarında, hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Nejat Daş, Türkiye’deki 6 yıllık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Daş’ın 9 yıl daha hapiste kalması gerektiği öne sürüldü. 2007 yılından bu yana Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nejat Daş, önceki gün serbest kaldı. 5 yıldır cezaevinde bulunan Daş’ın 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek serbest kaldığı kaydedildi. Otomobille cezaevinden alınan Daş, daha sonra İstanbul’a hareket etti.

Gemiyi batırdı

Nejat Daş’ın ismi ilk kez 1992’de gündeme geldi. Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Akdeniz sularında ortaklaşa düzenledikleri büyük eroin operasyonunda, içinde 3 tondan fazla baz morfin bulunduğu öne sürülen Kısmetim 1 gemisi çembere alındı. Ancak 4 gün süren operasyon sonucunda gemi personel tarafından, Güney Kıbrıs açıklarında batırıldı. Geminin sahibi öldürülen armatör Osman Ayanoğlu’nun 19 yaşındaki kızı Derya Ayanaoğlu’ydu. Büyük sevkiyatın ardında Ayanoğlu’nun sevgilisi Nejat Daş ve babası Şeyhmuz Daş’ın olduğu öne sürüldü. Olayın ardından Şeyhmuz Daş sokak ortasında öldürüldü.

14 ton uyuşturucuyla yakalandı

Olaydan 1 yıl sonra yine Akdeniz’de bu defa yine Ayanoğlu’nun Lucky - S adlı gemisi operasyonla yakalandı. Gemide Daş ailesine ait 2800 kilo baz morfin ve 12 ton esrar ele geçirildi. Derya Ayanoğlu’nun sevgilisi olan Nejat Daş, geminin yüklenmesi ve güzergâhının planlanmasıyla suçlandı. Nejat Daş, 1993 yılında tutuklanarak Sinop Cezaevi’ne gönderildi.

Duruşmadan kaçtı

8 Kasım 1994’te görülecek duruşma için Sinop’tan İstanbul’a getirildi. Duruşma sonrası kendisine nezaret eden jandarmaları ikna ederek kardeşi Vahdet Daş’ın Beyazıt’taki işyerine ziyarete gitti. Burada jandarmanın elinden kaçan Daş, Samsun’dan Mehmet Kartal adına düzenlenen sahte pasaportla önce Ukrayna’ya, oradan da Bükreş’e gitti. Daş, 7 Temmuz 1997’de İspanya’da 14 kilo eroinle yakalandı. Türkiye iadesini istedi ancak kabul edilmedi. Daş 2003 yılında 700 bin euro karşılığında kefaletle serbest bırakıldı. Ancak aynı yılın aralık ayında bu kez de 70 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili yeniden tutuklandı. Türkiye yeniden iade işlemlerine başladı. Nejat Daş 15 Şubat 2007’de Türkiye’ye iade edildi