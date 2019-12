Neill: Galatasaray İngiltere'de olsa...

T24 - Galatasaray'ın Avustralyalı defans oyuncusu Lucas Neill, sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine olan desteklerini sürdürmelerini isterken, şampiyonluk yarışının kendi ellerinde olduğunu söyledi. Neill, "Galatasaray İngiltere'de mücadele etse önemli bir kulüp olurdu" ifadesini de kullandı.





Lucas Neill, Galatasaray TV'de yayınlanan ''Son Pas'' programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Oldukça zorlu bir lig yarışı yaşandığını vurgulayan Neill, liderliğe yükselen Bursaspor'un bu duruma vereceği tepkinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



''Şampiyonluk yarışı oldukça zorlu geçiyor. Güç olarak birbirine yakın dört tane takım var. Şu anda Bursaspor lider ama önemli olan Bursa ekibinin liderliğin getireceği baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Şampiyonluk yarışında mücadele eden her takımın üzerinde bir baskı var ama Bursaspor lider olduğundan ötürü bu baskı onların üzerinde daha yoğun bir şekilde kendini gösterecektir. Oynayacağımız bütün maçları final niteliğinde görerek hareket etmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışında alabileceğimiz her sonuç kendi elimizde. Kalan 9 finale elimizden geldiği kadar iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma ve teknik ekibe sahibiz. Bizimle her zaman beraber olan inanılmaz bir taraftar grubu tarafından destekleniyoruz. Kalan maçlarda da yanımızda olsunlar. Şampiyonluk yarışı bizim elimizde.''





''Performansım iyiye gidiyor''



Neill, Galatasaray'da serilediği futbolun her geçen gün daha iyiye gittiğini aktararak, ''Gösterdiğim performans takımın başarısı için yararlı olduğu sürece, bu benim için çok daha önemli. Burada kendimi evimde hissediyorum diyebilirim. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, çünkü buraya geldiğim ilk günden bu yana beni evimde hissettirmek için her türlü yardımı gösterdiler. Gösterdiğim performansta onların payı çok büyük. Çok mutluyum ama kalan 9 maçın ardından daha da mutlu olacağımı tahmin ediyorum'' diye konuştu.



Türkiye Ligi'nin kalitesine dikkati çeken Neill, İngiltere Premier Ligi'nde dahi oynayabilecek seviyede oyuncular bulunduğunu kaydederek, ''İngiltere Ligi, dünyanın en önemli liglerinden biri ama Türkiye Ligi de bence Avrupa ligleri arasında önemli bir yerde'' ifadelerini kullandı.





Galatasaray İngiltere'de olsa...



Galatasaray'ın tarihiyle, başarılarıyla çok büyük bir camia olduğunu anlatan Lucas Neill, ''Galatasaray, İngiltere'de mücadele etse, sahip olduğu taraftar potansiyeliyle en önemli kulüplerden biri olurdu. Tarihiyle, başarılarıyla, sahip olduğu kadroyla ve teknik direktörüyle çok önemli bir camia Galatasaray. O yüzden, Galatasaray İngiltere'de olsaydı çok önemli bir yere sahip olurdu'' dedi.



Açıklamasında, İstanbul'daki yaşamına da değinen Neill, ''İstanbul gerçekten mükemmel bir şehir. Burada yaşadığım için inanılmaz mutluyum. Tabii ki bu, adaptasyon döneminde de çok önemli bir etken. Çünkü İstanbul'da mutlu olmamın en büyük nedeni bana Sydney;i hatırlatması. Sanki Avustralya'da yaşıyor gibiyim. Sahil şehri olması, denizi olması çok büyük bir etken. O yüzden çok mutluyum. İnanılmaz güzel restoranları var. Yemekler çok güzel, insanlar dost canlısı. Bir yere gittiğiniz zaman size çok sıcak yaklaşıyorlar. Onun haricinde ailem, arkadaşlarım buraya geliyor. İstanbul'da yaşamaktan gayet mutluyum. Burada hayat çok güzel'' diyerek sözlerini tamamladı.