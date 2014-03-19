Neil Young, konser öncesi İstanbul Film Festivali'nde!

15 Temmuz'da Türkiye 'deki ilk konserini Küçükçiftlik Park'ta verecek efsane rock müzisyeni Neil Yougn’un şarkıları, konser öncesinde, 9 Nisan Çarşamba akşamı İstanbul Film Festivali’nde olacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek ‘Neil Young İstanbul’da’ başlıklı gecede önce film gösterimi, ardından parti ile müzikseverler Neil Young konserine hazırlanacak.

Jonathan Demme’in 2008 yapımı filmi Neil Young’ın Bavulundan Şarkılar, 9 Nisan Çarşamba akşamı 19.00’da Atlas sineması Salon 2’de gösterilecek. Film, Neil Young’ın Philadelphia’daki Tower Theatre salonunda verdiği konserin hikâyesini anlatıyor.

Neil Young’ın şarkılarına 90 dakikalık filmle doyamayacak müzikseverler, geceye “Neil Young İstanbul’da” partisiyle devam edebilecekler. 9 Nisan Çarşamba gecesi 22.00’da Hard Rock Cafe İstanbul’da gerçekleştirilecek özel gecede Yekta Kopan, Aylin Aslım ve Görgün Taner gibi ünlü simalar konuk DJ olarak müzikseverlerin karşısına çıkacak. Partiye katılmak isteyen müzikseverler, etkinliğinin biletlerini 20 TL ve 15 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilirler.

Neil Young, İstanbul’daki ilk konserini Crazy Horse topluluğuyla 15 Temmuz akşamı Vodafone Red sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta verecek. Konserin biletleri Biletix satış kanalları ve hizmet bedelsiz şekilde ana gişe İKSV’den alınabilir.